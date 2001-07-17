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Раздел: Невероятное  
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Астрономы обнаружили на спутнике Сатурна нефть

Астрономы обнаружили на спутнике Сатурна нефтьНа Титане обнаружены тысячи озер, наполненных жидкой нефтью.

Астрономы проанализировали фотографии, сделанные космической межпланетной станцией Cassini orbiter и пришли к выводу о наличии на спутнике Сатурна Титане гигантских запасов нефти, превышающих земные в тысячи раз, пишет Хроника.инфо со ссылкой на charter97.org.

Такое заявление является мощным стимулирующим фактором для ученых и инженеров, работающих над созданием новых технологий.

Каждый такой «резервуар» по количеству «черного золота» превышает земные объемы. По словам специалистов, получение этой нефти решит многие проблемы человечества.

Ранее ученые предполагали наличие на Сатурне и его спутниках ценных ресурсов, но снимки стали настоящим сюрпризом для астрономов. Возможно миллиардеры профинансируют новые программы по освоению планет, дабы завладеть нефтью Титана.

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Прежде сообщалось о желании олигархов добывать золото в космическом пространстве. Ученые не исключают наличия на естественном спутнике Сатурна экзотических форм жизни.
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 Теги: Астрономы, Сатурн, нефть

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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