Раздел: Невероятное
Пророки рассказали, какой катаклизм разрушит Москву
Столица России может провалиться под землю из-за подтопления.
Если верить заявлению блаженных Антонии (Кавешниковой), Нилы (Колесниковой) и Любушки Сусанинской, под конец времен Москва может уйти под землю. К трагедии приведут факторы, описанные ниже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Во время поиска нефти геолог Иван Губкин обнаружил под столицей РФ огромное пространство, заполненное водой. Притом полость настолько огромна, что сможет поместить в себя приличную часть мегаполиса (весь центр Москвы, вплоть до МКАД).
Усложняет ситуацию факт, что Москва находится на рубеже двух тектонических плит. Если начнется землетрясение, город определенно рухнет.
Отдельно стоит учесть инфраструктуру, которая тоже внесет негативный вклад. Так, подземные бункеры, метро и другие постройки только увеличат в последствии площадь подземного моря. К слову, глубина дыры сейчас составляет от пяти до тридцати километров.
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Наличие поземного моря подтверждают вырытые скважины с соленой водой в Домодедовском районе, Останкино и некоторых санаториях, например, «Монино». Ученые же отмечают, что если бы море и вправду было, то оно давно бы разрушило карстовые породы. Москва ушла бы под воду давным-давно.
Если верить заявлению блаженных Антонии (Кавешниковой), Нилы (Колесниковой) и Любушки Сусанинской, под конец времен Москва может уйти под землю. К трагедии приведут факторы, описанные ниже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Во время поиска нефти геолог Иван Губкин обнаружил под столицей РФ огромное пространство, заполненное водой. Притом полость настолько огромна, что сможет поместить в себя приличную часть мегаполиса (весь центр Москвы, вплоть до МКАД).
Усложняет ситуацию факт, что Москва находится на рубеже двух тектонических плит. Если начнется землетрясение, город определенно рухнет.
Отдельно стоит учесть инфраструктуру, которая тоже внесет негативный вклад. Так, подземные бункеры, метро и другие постройки только увеличат в последствии площадь подземного моря. К слову, глубина дыры сейчас составляет от пяти до тридцати километров.
Читайте также: В Польше рассказали об излюбленной деревне инопланетян
Наличие поземного моря подтверждают вырытые скважины с соленой водой в Домодедовском районе, Останкино и некоторых санаториях, например, «Монино». Ученые же отмечают, что если бы море и вправду было, то оно давно бы разрушило карстовые породы. Москва ушла бы под воду давным-давно.
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