Раздел: Невероятное
В итальянском небе сфотографировали огромный крест
Необычное зрелище напугало очевидцев.
22 июля верующие итальянцы начали молиться, когда увидели в небе огромный крест. Никто раньше не видел подобной аномалии (впрочем, оно-то понятно, ведь её появление противоречит всем законам физики), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Крест над морем образовали два смерча, которые как-то сумели слиться, не потеряв своей силы. Феномен произошел на берегу Риоманджоре. Специалисты заверили людей, что никакой опасности нет, так как смерчи не сумеют дойти до берега.
Люди, увидев нечто ужасающее, быстро начали делать фотографии и выкладывать их в социальные сети.
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Одни посчитали, что крест несет какую-то важную информацию. Другие без раздумий кинулись в бегство.
22 июля верующие итальянцы начали молиться, когда увидели в небе огромный крест. Никто раньше не видел подобной аномалии (впрочем, оно-то понятно, ведь её появление противоречит всем законам физики), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Крест над морем образовали два смерча, которые как-то сумели слиться, не потеряв своей силы. Феномен произошел на берегу Риоманджоре. Специалисты заверили людей, что никакой опасности нет, так как смерчи не сумеют дойти до берега.
Люди, увидев нечто ужасающее, быстро начали делать фотографии и выкладывать их в социальные сети.
Читайте также: Британка поделилась последствиями укуса редкой мухи
Одни посчитали, что крест несет какую-то важную информацию. Другие без раздумий кинулись в бегство.
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