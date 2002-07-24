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Раздел: Невероятное  
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Израильский раввин сообщил о рождении Мессии и скором конце света

Израильский раввин сообщил о рождении Мессии и скором конце света По словам священнослужителя, мальчик родился в прошлую субботу.

Раввин по имени Chaim Kanievsky определил, что в прошлую субботу на свет появился спаситель еврейского народа – Мессия. Это событие свидетельствует о вступлении мира в завершающуюся стадию под названием «Конец времен», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Как отметил 90-летний раввин, в следующем веке настанет Мессианская эпоха. Она охарактеризуется полной чисткой планеты – настанет царство Божие. Сейчас же человечество живет в эпохе ненависти к Библии и всему святому. Это факт, который полностью соответствует пророчествам о Мессии.

Евреи долгое время ждали появления Мессии, описанного в Талмуде. Раввин определил дату рождения, внимательно изучив священные тексты. Сейчас все ждут искупления.

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Согласно верованиям, Мессия каждое поколение переходит из одного тела в другое, тем самым перерождаясь. Подтвердил приход Спасителя также раввин Pinchas Winston. По его словам, знаком рождения также является напряженность между Ираном и Израилем (так сказано в священных писаниях). Пока же Мессия, стоит отметить, не показал себя миру.
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 Теги: Мессия, конец света

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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