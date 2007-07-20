» » Под Полтавой раскопали необычное древнее захоронение
Раздел: Невероятное  
0

Под Полтавой раскопали необычное древнее захоронение

Под Полтавой раскопали необычное древнее захоронениеАрхеологи обнаружили детский некрополь.

Детский некрополь нашли археологи на территории Бельского городища в Котелевском районе Полтавщины.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на poltava.

Археологи обнаружили две могилы предположительно IV-V вв. нашей эры.

Читайте также: Любовь до гроба: под Тернополем найдено необычное древнее захоронение

По словам археолога Дениса Гречко, дети были похоронены по специальному обряду. Среди находок - часть копья и стеклянные бусины, которые были на останках ребенка.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Полтавская область, древнее захоронение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 09:00 » Автор: Ирина Шевченко
     2112
     0

Похожие новости по теме

На Черкасчине раскопали необычное древнее захоронение На Черкасчине раскопали необычное древнее захоронение

В Украине обнаружена могила «ведьмы».

Любовь до гроба: под Тернополем найдено необычное древнее захоронение Любовь до гроба: под Тернополем найдено необычное древнее захоронение

Ученые нашли древнее захоронение с обнимающимися скелетами.

В Украине обнаружили древнее захоронение В Украине обнаружили древнее захоронение

Останки отправили на экспертизу.

В Грузии археологи нашли древнее городище В Грузии археологи нашли древнее городище

Археологи обнаружили древнее городище в грузинском регионе Кахети.

Археологи нашли древнее захоронение богатого аристократа Археологи нашли древнее захоронение богатого аристократа

Арехологи совершают в пятый раз находку в этрусском некрополе Вульчи.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх