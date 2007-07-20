Раздел: Невероятное
Ученые сделали неожиданное открытие о пауках
Оказывается, пауки любят полакомится летучими мышами.
Исследование, опубликованное в издании PLOS ONE, доказывает, что случаи, когда летучие мыши становятся жертвами пауков, не так уж редки, как думали биологи раньше.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.
В ходе научных поисков были зафиксированы 52 случая подобных "убийств". Исследователи сообщают, что пауки, питающиеся летучими мышами, обитают на всех континентах нашей планеты, кроме разве что Антарктиды. Большинство из них принадлежат к семейству Nephilidae — паукам, живущим в тропических лесах. Эти членистоногие обладают длинными ножками, расстояние между которыми составляет 10 — 15 сантиметров. Они могут соткать паутину диаметром свыше метра.
Также запутавшихся летучих мышей видели в паутинах пауков семейства Parawixia.
Такие виды, как охотник полосатый (Dolomedes plantarius) или тарантул (Lycosa) добывают себе пропитание без использования паутины, поэтому они набрасываются на летучих мышей прямо на земле.
Читайте также: Ученые сделали неожиданное заявление о пауках
Исследователи также сообщают о выдающемся случае нападения гигантского паука вида Dolomedes triton на детёныша летучей мыши под мостом в штате Индиана. Однако охота сорвалась: членистоногого спугнули фотографы.
Исследование, опубликованное в издании PLOS ONE, доказывает, что случаи, когда летучие мыши становятся жертвами пауков, не так уж редки, как думали биологи раньше.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.
В ходе научных поисков были зафиксированы 52 случая подобных "убийств". Исследователи сообщают, что пауки, питающиеся летучими мышами, обитают на всех континентах нашей планеты, кроме разве что Антарктиды. Большинство из них принадлежат к семейству Nephilidae — паукам, живущим в тропических лесах. Эти членистоногие обладают длинными ножками, расстояние между которыми составляет 10 — 15 сантиметров. Они могут соткать паутину диаметром свыше метра.
Также запутавшихся летучих мышей видели в паутинах пауков семейства Parawixia.
Такие виды, как охотник полосатый (Dolomedes plantarius) или тарантул (Lycosa) добывают себе пропитание без использования паутины, поэтому они набрасываются на летучих мышей прямо на земле.
Читайте также: Ученые сделали неожиданное заявление о пауках
Исследователи также сообщают о выдающемся случае нападения гигантского паука вида Dolomedes triton на детёныша летучей мыши под мостом в штате Индиана. Однако охота сорвалась: членистоногого спугнули фотографы.
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