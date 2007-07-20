» » Ученые сделали неожиданное открытие о пауках
Раздел: Невероятное  
0

Ученые сделали неожиданное открытие о пауках

Ученые сделали неожиданное открытие о паукахОказывается, пауки любят полакомится летучими мышами.

Исследование, опубликованное в издании PLOS ONE, доказывает, что случаи, когда летучие мыши становятся жертвами пауков, не так уж редки, как думали биологи раньше.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.

В ходе научных поисков были зафиксированы 52 случая подобных "убийств". Исследователи сообщают, что пауки, питающиеся летучими мышами, обитают на всех континентах нашей планеты, кроме разве что Антарктиды. Большинство из них принадлежат к семейству Nephilidae — паукам, живущим в тропических лесах. Эти членистоногие обладают длинными ножками, расстояние между которыми составляет 10 — 15 сантиметров. Они могут соткать паутину диаметром свыше метра.

Также запутавшихся летучих мышей видели в паутинах пауков семейства Parawixia.

Такие виды, как охотник полосатый (Dolomedes plantarius) или тарантул (Lycosa) добывают себе пропитание без использования паутины, поэтому они набрасываются на летучих мышей прямо на земле.

Читайте также: Ученые сделали неожиданное заявление о пауках

Исследователи также сообщают о выдающемся случае нападения гигантского паука вида Dolomedes triton на детёныша летучей мыши под мостом в штате Индиана. Однако охота сорвалась: членистоногого спугнули фотографы.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: пауки, летучая мышь

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 11:10 » Автор: Ирина Шевченко
     135
     0

Похожие новости по теме

Стало известно, почему летучие мыши врезаются в здания Стало известно, почему летучие мыши врезаются в здания

Летучие мыши используют эхолокацию для обнаружения препятствий во время полета.

Ученые сделали шокирующее заявление о пауках Ученые сделали шокирующее заявление о пауках

Ученые шокировали теорией, за сколько пауки могут съесть всех людей на планете.

Ученые сделали неожиданное заявление о пауках Ученые сделали неожиданное заявление о пауках

Пауки съедают за год больше, чем киты.

Ученые сделали неожиданное заявление о летучих мышах Ученые сделали неожиданное заявление о летучих мышах

Летучие мыши заразили человечество одним из самых смертельных заболеваний.

Ученые расшифровали язык летучих мышей Ученые расшифровали язык летучих мышей

В течение 75 дней подряд ученые следили за поведением 22 содержавшихся в неволе нильских крыланов.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх