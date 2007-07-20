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Ученые сделали громкое заявление о Луне

Ученые сделали громкое заявление о ЛунеНа Луне раньше были благоприятные условия для жизни.

Единственный спутник Земли, возможно, когда-то был местом, где могла существовать жизнь. Однако для изучения этого необходима «агрессивная программа исследования» в будущем.

Об этом говорят ученые из университета Вашингтона, передает Хроника.инфо со ссылкой на nua.

На Луне могли быть условия, которые способные поддерживать жизнь, не один раз, а дважды, показал предварительный анализ. Авторы считают, что 4 миллиарда и 3,5 миллиарда лет назад на Луне была жидкая вода, атмосфера и магнитное поле. Она могла содержать органику – строительный материал для жизни.

Эти условия, скорее всего, сохранялись в течение десятков миллионов лет — достаточно долго для эволюции. Чтобы искать какие-либо признаки древней жизни на Луне, людям придется провести детальные исследования поверхности.

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Исследование опубликовано в журнале Astrobiology.
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 Теги: Луна, жизнь

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Сегодня, 12:49 » Автор: Ирина Шевченко
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