Раздел: Невероятное
Ученые сделали громкое заявление о Луне
На Луне раньше были благоприятные условия для жизни.
Единственный спутник Земли, возможно, когда-то был местом, где могла существовать жизнь. Однако для изучения этого необходима «агрессивная программа исследования» в будущем.
Об этом говорят ученые из университета Вашингтона, передает Хроника.инфо со ссылкой на nua.
На Луне могли быть условия, которые способные поддерживать жизнь, не один раз, а дважды, показал предварительный анализ. Авторы считают, что 4 миллиарда и 3,5 миллиарда лет назад на Луне была жидкая вода, атмосфера и магнитное поле. Она могла содержать органику – строительный материал для жизни.
Эти условия, скорее всего, сохранялись в течение десятков миллионов лет — достаточно долго для эволюции. Чтобы искать какие-либо признаки древней жизни на Луне, людям придется провести детальные исследования поверхности.
Читайте также: Над Землей взойдет "кровавая" Луна
Исследование опубликовано в журнале Astrobiology.
Единственный спутник Земли, возможно, когда-то был местом, где могла существовать жизнь. Однако для изучения этого необходима «агрессивная программа исследования» в будущем.
Об этом говорят ученые из университета Вашингтона, передает Хроника.инфо со ссылкой на nua.
На Луне могли быть условия, которые способные поддерживать жизнь, не один раз, а дважды, показал предварительный анализ. Авторы считают, что 4 миллиарда и 3,5 миллиарда лет назад на Луне была жидкая вода, атмосфера и магнитное поле. Она могла содержать органику – строительный материал для жизни.
Эти условия, скорее всего, сохранялись в течение десятков миллионов лет — достаточно долго для эволюции. Чтобы искать какие-либо признаки древней жизни на Луне, людям придется провести детальные исследования поверхности.
Читайте также: Над Землей взойдет "кровавая" Луна
Исследование опубликовано в журнале Astrobiology.
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