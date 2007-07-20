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Раздел: Невероятное  
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Стало известно, кого на самом деле боятся слоны

Стало известно, кого на самом деле боятся слоныСлонов можно отпугивать пчелиными феромонами.

Крупные млекопитающие научились чувствовать предупреждение от пчел и боятся их. Оказалось, что пчелиные феромоны отпугивают слонов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.

В скором времени запах пчел намерены использовать как репеллент. Такой метод не представляет угрозу ни человеку, ни слону. Итоги исследования опубликовали в издании Current Biology.

Задолго до опыта ученые заметили, что отпугивать слонов могут пчелиные ульи. Именно поэтому эксперты начали свои исследования. Причина боязни в том, что когда слон подходит близко к улью, насекомые вырабатывают тревожные феромоны, которые дают как бы знак предупреждения. Крупные животные научились чуять этот запах и опасаются его, дабы не быть атакованными.

Марк Райт из Гавайского университета в США совместно с еще одним специалистом провели эксперимент. Феромон тревоги распылили на белые носки и повесили их на высоту 2 метра около водоема, где обитают слоны. На следующий день также развесили носки, но уже без угрожающего запаха. Процесс фиксировали на видео. В итоге около 75% крупных млекопитающих приближались к опыленным носкам стремительно быстро, но затем резко отходили. А вот вторую партию слоны пытались рассмотреть или же вовсе взять.

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Отмечается, что ни одного не отпугнули носки без феромонов.
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 Теги: слоны, пчелы

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Сегодня, 14:13 » Автор: Ирина Шевченко
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