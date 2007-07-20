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Раскрыта загадка древнего Кентерберийского свитка

Раскрыта загадка древнего Кентерберийского свиткаРукопись попала в руки учёных после 1918 года.

Лабораторный анализ помог обнаружить новые факты из истории Кентерберийского свитка.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Хвиля.

Кентерберийский свиток представляет собой генеалогическое древо, где записаны семейные линии от библейского Ноя до последнего из английских королей Плантагенетов. Исследователи из Университета Кентербери (Новая Зеландия) подтвердили, что свиток был впервые написан в конце 1420-х годов и отредактирован не менее трёх раз в течение следующих 55 лет.

Рукопись попала в руки учёных после 1918 года. Современные технологии за последние годы позволили выявить некоторые скрытые и стёртые слова. Рентгеновский флуоресцентный спектрометр, к примеру, может идентифицировать неорганические пигменты, при этом он не касается объекта и не вредит ему.

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Анализ Кентерберийского свитка показал, что небольшое изображение Ноева ковчега было закрашено изображением красной розы ещё до 1485 года. Символ красной розы важен, поскольку в течение 30 лет в середине XV века Англия была расколота Войной Алой и Белой розы — гражданской войной Ланкастеров и Йорков за английский престол (эта война послужила одним из источников вдохновения для Джорджа Мартина при написании его «Игры престолов»). Война закончилась в 1485 году победой Генри Тюдора, который стал Генрихом VII и основал династию Тюдоров. Это означает, что последняя редакция свитка была сделана примерно в 1485 году. Красная роза позволяет предположить, что свитком в это время владел приверженец Ланкастеров (вероятно, где-то в северной Англии).
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 Теги: Кентерберийский свиток, открытие

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Сегодня, 15:55 » Автор: Ирина Шевченко
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