Раздел: Невероятное
В Йеллоустоуне наблюдается температурная аномалия
Датчики отправляют противоречивые данные.
Ночью 23 июля четыре устройства, установленные в кальдере Йеллоустоуна, передали неутешительные данные о случившемся землетрясении силой пять баллов по шкале Рихтера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Странность показаний заключается в том, что только четыре устройства записало информацию, а остальные датчики ничего не уловили, хотя они посажены очень плотно относительно друг друга.
Приблизительно четыре датчика вышли из строя, а еще четыре присылают неправильную информацию. Не может такого быть, чтобы такое количество устройств вышло из строя.
Чтобы разобраться журналисты открыли ресурс USGS. Там, к слову, никакие землетрясения отмечены не были. Однако были замечены постоянно растущие температуры гейзеров, которые говорят о закипании Йеллоустоуна. Лишь за месяц в кальдере температура поднялась с 79°С до 85°С.
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Магматическая камера, видимо, стала излучать гораздо больше тепла, тем самым нагревая воду. Если нагревание продолжится, начнет плавиться порода, это приведет к землетрясениям и обвалам. Датчики могли дать сбой из-за тепловой деформации породы в области кальдеры.
Ночью 23 июля четыре устройства, установленные в кальдере Йеллоустоуна, передали неутешительные данные о случившемся землетрясении силой пять баллов по шкале Рихтера, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Странность показаний заключается в том, что только четыре устройства записало информацию, а остальные датчики ничего не уловили, хотя они посажены очень плотно относительно друг друга.
Приблизительно четыре датчика вышли из строя, а еще четыре присылают неправильную информацию. Не может такого быть, чтобы такое количество устройств вышло из строя.
Чтобы разобраться журналисты открыли ресурс USGS. Там, к слову, никакие землетрясения отмечены не были. Однако были замечены постоянно растущие температуры гейзеров, которые говорят о закипании Йеллоустоуна. Лишь за месяц в кальдере температура поднялась с 79°С до 85°С.
Читайте также: В Японии показали мистическую куклу с постоянно растущими волосами
Магматическая камера, видимо, стала излучать гораздо больше тепла, тем самым нагревая воду. Если нагревание продолжится, начнет плавиться порода, это приведет к землетрясениям и обвалам. Датчики могли дать сбой из-за тепловой деформации породы в области кальдеры.
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