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Раздел: Невероятное  
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Космонавты рассказали о божественном голосе, услышанном на орбите

Космонавты рассказали о божественном голосе, услышанном на орбите Необъяснимые явления часто происходят в космосе.

Какая сила Юрия Гагарина заставила резко переосмыслить свое существование и стать верующим человеком? К слову, по возвращении на землю космонавт активно выступал за строительство церкви Христа Спасителя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Наверно, ответ нашли ученые. Так, специалисты опросили космонавтов из разных стран, выяснив, что многие ощущали присутствие Творца Вселенной, а некоторые даже слышали его голос. Опрошенные люди никогда не виделись и не общались, стоит уточнить.

Отдельно стоит отметить НЛО, которые регулярно, согласно рассказам космонавтов, пролетали мимо космического корабля. В 1950 году летающая тарелка была замечена ученым Корралесом близ корабля «Спутник-2», а в 1960 году похожий инцидент повторился, только уже с аппаратом «Эхо-2». Длина НЛО составила тогда 120 метров. Имеются также истории о преследовании инопланетянами человеческих кораблей. Например, НЛО не давал ракете «Титан» вывести корабль на орбиту Земли.

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В различных посланиях отмечается, что человечество еще не готово к пониманию тайн Вселенной. Возможно, именно поэтому гуманоиды препятствуют завершению тех или иных миссий НАСА. Георгий Гречко уверен, что космос имеет разум. А профессор Кирилл Бутусов отметил предупреждения Творца, которые время от времени слышат космонавты.
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 Теги: космонавты, бог

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Сегодня, 02:03 » Автор: Евгений Шевченко
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