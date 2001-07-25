Раздел: Невероятное
Азия столкнулась с масштабным нашествием штормов
Стихия бушует на всём побережье.
На Восточноазиатское побережье обрушилась стихия, и не одна. В одну линию выстроилось целых шесть тропических штормов. Сначала пострадали жители Японии, когда прошли обильные дожди из-за тайфуна Prapiroon, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Тогда умерло двести человек, а восемь миллионов были эвакуированы. До случившегося японцев одолевала аномальная жара, от которой скончались пятьдесят граждан.
Буквально на днях стихия добралась до Вьетнама. Шторм под названием Son Tinh убил 20 человек, 16 граждан исчезли без вести, а 14 получили травмы. Жители страны понесли огромные убытки. В общем количестве было разрушено и серьезно повреждено пять тысяч домов, 82 тыс. гектаров полей оказались затопленными, плюс, фермеры потеряли около 17 тыс. животных.
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Ожидает прихода шторма Китай. В ближайшие дни по стране пройдут проливные дожди и сильнейшие ветры. Шторм Ampil сейчас отслеживается над японскими островами Рюкю. Метеорологические сервисы прогнозируют около двухсот миллиметров осадков и ветер со скоростью до 100 км в час.
На Восточноазиатское побережье обрушилась стихия, и не одна. В одну линию выстроилось целых шесть тропических штормов. Сначала пострадали жители Японии, когда прошли обильные дожди из-за тайфуна Prapiroon, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Тогда умерло двести человек, а восемь миллионов были эвакуированы. До случившегося японцев одолевала аномальная жара, от которой скончались пятьдесят граждан.
Буквально на днях стихия добралась до Вьетнама. Шторм под названием Son Tinh убил 20 человек, 16 граждан исчезли без вести, а 14 получили травмы. Жители страны понесли огромные убытки. В общем количестве было разрушено и серьезно повреждено пять тысяч домов, 82 тыс. гектаров полей оказались затопленными, плюс, фермеры потеряли около 17 тыс. животных.
Читайте также: В Йеллоустоуне наблюдается температурная аномалия
Ожидает прихода шторма Китай. В ближайшие дни по стране пройдут проливные дожди и сильнейшие ветры. Шторм Ampil сейчас отслеживается над японскими островами Рюкю. Метеорологические сервисы прогнозируют около двухсот миллиметров осадков и ветер со скоростью до 100 км в час.
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