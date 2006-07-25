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Раздел: Невероятное  
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Известный уфолог разглядел "изумрудный город" на снимках Луны

Известный уфолог разглядел "изумрудный город" на снимках Луны Скотт Уоринг сделал очередное открытие.

Знаменитый тайванский уфолог Скотт Уоринг сообщил о своей новой удивительной находке. По словам исследователя, он рассматривал 18 июля снимки поверхности Луны, полученные американским национальным космическим агентством, и обнаружил на Селене нечто, что смог назвать лишь «изумрудным городом», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Речь идет о нескольких зеленоватых, радужных и темных куполах, похожих на какое-то футуристическое поселение. Специалист, никогда не стеснявшийся делать самые смелые предположения, так и заявил – перед нами лунный город представителей внеземной цивилизации! Вот что Уоринг пишет на своем официальном сайте:

Я не понимаю, почему астрономы по всему миру игнорируют подобные объекты. Впрочем, некоторые исследования, проведенные мной и моими коллегами, показывают, что НАСА платит огромные деньги множеству обсерваторий, дабы те не распространяли информацию о таких находках. Это мы, общественность, обязаны распространять правду о существовнии инопланетян у нас под боком.

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А правда заключается в том, что любая планета Солнечной системы, в том числе Луна (даже само Солнце), заселена разумными существами, опережающими нас в развитии: технологически и духовно. И можете сами догадаться, почему они отказываются выходить с нами в контакт.

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 Теги: Луна, фото

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Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
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