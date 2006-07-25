Раздел: Невероятное
Известный уфолог разглядел "изумрудный город" на снимках Луны
Скотт Уоринг сделал очередное открытие.
Знаменитый тайванский уфолог Скотт Уоринг сообщил о своей новой удивительной находке. По словам исследователя, он рассматривал 18 июля снимки поверхности Луны, полученные американским национальным космическим агентством, и обнаружил на Селене нечто, что смог назвать лишь «изумрудным городом», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Речь идет о нескольких зеленоватых, радужных и темных куполах, похожих на какое-то футуристическое поселение. Специалист, никогда не стеснявшийся делать самые смелые предположения, так и заявил – перед нами лунный город представителей внеземной цивилизации! Вот что Уоринг пишет на своем официальном сайте:
Я не понимаю, почему астрономы по всему миру игнорируют подобные объекты. Впрочем, некоторые исследования, проведенные мной и моими коллегами, показывают, что НАСА платит огромные деньги множеству обсерваторий, дабы те не распространяли информацию о таких находках. Это мы, общественность, обязаны распространять правду о существовнии инопланетян у нас под боком.
Читайте также: Космонавты рассказали о божественном голосе, услышанном на орбите
А правда заключается в том, что любая планета Солнечной системы, в том числе Луна (даже само Солнце), заселена разумными существами, опережающими нас в развитии: технологически и духовно. И можете сами догадаться, почему они отказываются выходить с нами в контакт.
Знаменитый тайванский уфолог Скотт Уоринг сообщил о своей новой удивительной находке. По словам исследователя, он рассматривал 18 июля снимки поверхности Луны, полученные американским национальным космическим агентством, и обнаружил на Селене нечто, что смог назвать лишь «изумрудным городом», сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Речь идет о нескольких зеленоватых, радужных и темных куполах, похожих на какое-то футуристическое поселение. Специалист, никогда не стеснявшийся делать самые смелые предположения, так и заявил – перед нами лунный город представителей внеземной цивилизации! Вот что Уоринг пишет на своем официальном сайте:
Я не понимаю, почему астрономы по всему миру игнорируют подобные объекты. Впрочем, некоторые исследования, проведенные мной и моими коллегами, показывают, что НАСА платит огромные деньги множеству обсерваторий, дабы те не распространяли информацию о таких находках. Это мы, общественность, обязаны распространять правду о существовнии инопланетян у нас под боком.
Читайте также: Космонавты рассказали о божественном голосе, услышанном на орбите
А правда заключается в том, что любая планета Солнечной системы, в том числе Луна (даже само Солнце), заселена разумными существами, опережающими нас в развитии: технологически и духовно. И можете сами догадаться, почему они отказываются выходить с нами в контакт.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
499
0
Также советуем посмотреть
- За прогулками этого кота семь лет следит весь мир
- В "Укрпочте" рассказали, почему украинцам задерживают пенсии
- Пять минут смеха: десятка уморительных анекдотов для позитивного вечера
- Потешные собаки, умеющие испортить любую фотку
- Гройсман отреагировал на закрытие расследования о своем дипломе
- Веселые твиты от людей, которым отпуск только снится
- Забавные дизайнерские изобретения, над которыми можно только посмеяться
- Уморительные предметы одежды с модных подиумов
- Подборка самых смешных танцев молодоженов
- Не на того напали: 85-летний британец одолел грабителей с помощью бильярдного
- Полуобнаженный россиянин решил прокатиться по улицам в ванной
- Соцсети высмеяли «креативные» названия ресторанов на курорте террористов
- Американский комик оригинально высмеял Трампа из-за встречи с Путиным
- Пользователи Сети «научили» Google-переводчик предрекать конец света
- В Кремле позабавили свежим заявлением о Донбассе
- Боевики запрещают медикам общаться с представителями ОБСЕ
- Умора: в зоопарке Каира ослов выдавали за зебр
- В Украине обнаружили три тысячи технически неисправных автобусов
- На Тайване мужчины стали свидетелями «рыбного дождя»
- Стала известна причина ДТП с маршруткой на Житомирщине
- Невероятно общительный младенец установил забавный рекорд
- Число зарегистрированных переселенцев в Украине выросло
- Пьяный итальянец проехался на лошади и лишился водительских прав
- В Сети смеются над памятником Путину, обнаруженному на мясокомбинате
- Сеть насмешил «неравный бой» девушки со шлагбаумом
- За сутки на Донбассе двое военнослужащих получили ранения
- Забавные фотки собак, не готовых покидать дом
- Савченко продолжит проходить экспертизу на полиграфе
- Отличные анекдоты для позитивного начала недели
- Прикольные фотки людей, которых невозможно вывести из себя
Оставьте свой комментарий