Раздел: Невероятное
Физики описали смерть Вселенной
Гибель наблюдаемого мира может произойти через 30-40 миллиардов лет.
Физики Сергей Одинцов и Василис Ойконому смоделировали возможную гибель Вселенной. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Physical Review D, сообщается в пресс-релизе Казанского федерального университета.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Ученые показали, что сингулярность динамической системы не всегда тождественна физической. «Мы выяснили, что сингулярность может не возникнуть, и тогда Вселенная способна эволюционировать бесконечно долго. Но для этого она должна описываться альтернативной гравитацией, включающей слагаемые квадратичные по скалярной кривизне»», — отметил Одинцов.
Физикам также удалось доказать, что сингулярности Большого Разрыва, одного из сценариев развития мира, всегда связаны с ускорением Вселенной.
Будущую сингулярность Вселенной физики рассмотрели в подходе модифицированной теории гравитации с использованием метода динамической системы. Такая модель отвечает инфляционному сценарию академика РАН Алексея Старобинского.
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Под сингулярностью понимается состояние Вселенной, когда все описывающие ее параметры, в частности, кривизна, напряженность гравитационного поля и энергия, равны бесконечности. Расчеты показывают, что гибель наблюдаемого мира может произойти через 30-40 миллиардов лет.
Физики Сергей Одинцов и Василис Ойконому смоделировали возможную гибель Вселенной. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Physical Review D, сообщается в пресс-релизе Казанского федерального университета.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Ученые показали, что сингулярность динамической системы не всегда тождественна физической. «Мы выяснили, что сингулярность может не возникнуть, и тогда Вселенная способна эволюционировать бесконечно долго. Но для этого она должна описываться альтернативной гравитацией, включающей слагаемые квадратичные по скалярной кривизне»», — отметил Одинцов.
Физикам также удалось доказать, что сингулярности Большого Разрыва, одного из сценариев развития мира, всегда связаны с ускорением Вселенной.
Будущую сингулярность Вселенной физики рассмотрели в подходе модифицированной теории гравитации с использованием метода динамической системы. Такая модель отвечает инфляционному сценарию академика РАН Алексея Старобинского.
Читайте также: Предсказано будущее новой эпохи Вселенной
Под сингулярностью понимается состояние Вселенной, когда все описывающие ее параметры, в частности, кривизна, напряженность гравитационного поля и энергия, равны бесконечности. Расчеты показывают, что гибель наблюдаемого мира может произойти через 30-40 миллиардов лет.
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