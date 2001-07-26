» » В Китае обнаружили более сотни древних гробниц
Раздел: Невероятное  
0

В Китае обнаружили более сотни древних гробниц

В Китае обнаружили более сотни древних гробницКитайские археологи нашли 136 древних гробниц

Специалисты китайской провинции Шаньдун нашли 100 маленьких и 36 крупных и среднего размера могил, в которых было более восьми сотен керамических, бронзовых, костяных и нефритовых предметов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua

Предположительно большие гробницы принадлежат людям благородной крови. Такой вывод сделали, основываясь на расположении могил, их размерах, и количестве найденных ценных объектах в них. Крупное захоронение, расположенное в деревне Дахань, датируется приблизительно 770-256 годами до нашей эры.

Читайте также: Археологи обнаружили сотни древних артефактов в Китае

По словам археологов, раскопки в этом месте длятся уже с осени 2017 года. Национальности людей, которым принадлежат останки, пока не определены.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Китай, гробница

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 03:48 » Автор: Татьяна Ларина
     268
     0

Похожие новости по теме

Археологи обнаружили сотни древних артефактов в Китае Археологи обнаружили сотни древних артефактов в Китае

Археологический раскопки продолжаться.

В Крыму во время строительства новой трассы нашли 80 древних артефактов В Крыму во время строительства новой трассы нашли 80 древних артефактов

Археологи обнаружили в аннексированном Крыму 80 археологических памятников, находящихся в зоне строительства трассы «Таврида».

В Китае обнаружили останки древних людей-великанов В Китае обнаружили останки древних людей-великанов

Люди, останки которых обнаружили археологи, жили на территории современного Китая около пяти тысяч лет назад.

Китайские археологи обнаружили древнее захоронение Китайские археологи обнаружили древнее захоронение

Научные работники Китая рассказали о необычной находке.

Археологи Норвегии нашли поселение возрастом 1500 лет Археологи Норвегии нашли поселение возрастом 1500 лет

Находка описывает быт древних народов Скандинавии.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх