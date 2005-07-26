Раздел: Невероятное
Стало известно, почему над Антарктикой появляются атмосферные волны
В высших слоях атмосферы над Антарктикой появляются гравитационные волны.
Ученые из Университета Колорадо в Буолдере предложили объяснение загадочных атмосферных гравитационных волн, которые впервые были зафиксированы в высших слоях атмосферы над Антарктикой два года назад, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Открытие исследователей позволит лучше понять связь между слоями атмосферы Земли.
Два года назад ученые обнаружили гравитационные волны, которые возникали в верхних слоях атмосферы с периодом 3-10 часов. Длина этих волн достигает двух тысяч километров. Позже ученые выявили еще одну разновидность антарктических гравитационных волн, которые возникают в стратосфере, длиной в 400 километров.
Читайте также: Ученые впервые измерили атмосферные волны на Венере
Теперь же исследователи предложили возможные объяснения этому феномену. Одно из них заключается в том, что когда стратосферные волны разрушаются, энергия от них передается в более высокие слои атмосферы, где и возникают гигантские гравитационные колебания. Второе объяснение предполагает существование полярного вихря – устойчивой атмосферной структуры над Южным полюсом.
Ученые из Университета Колорадо в Буолдере предложили объяснение загадочных атмосферных гравитационных волн, которые впервые были зафиксированы в высших слоях атмосферы над Антарктикой два года назад, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Открытие исследователей позволит лучше понять связь между слоями атмосферы Земли.
Два года назад ученые обнаружили гравитационные волны, которые возникали в верхних слоях атмосферы с периодом 3-10 часов. Длина этих волн достигает двух тысяч километров. Позже ученые выявили еще одну разновидность антарктических гравитационных волн, которые возникают в стратосфере, длиной в 400 километров.
Читайте также: Ученые впервые измерили атмосферные волны на Венере
Теперь же исследователи предложили возможные объяснения этому феномену. Одно из них заключается в том, что когда стратосферные волны разрушаются, энергия от них передается в более высокие слои атмосферы, где и возникают гигантские гравитационные колебания. Второе объяснение предполагает существование полярного вихря – устойчивой атмосферной структуры над Южным полюсом.
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