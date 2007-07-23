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Ученые записали «музыку» Солнца

Ученые записали «музыку» СолнцаСолнце, как и любая другая звезда, испытывает колебания, которые называют "звездотрясениями".

Ученые из колебания и вибрации в атмосфере Солнца сделали звук, доступный человеческому слуху. Колебания Солнцы были записаны космической обсерваторией SOHO, сообщается на сайте NASA, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Один из приборов SOHO - Michelson Doppler Imager - замечает скорость смещения спектральных линий на Солнце до нескольких метров в секунду.

Собранные MDI данные ученые превратили в звук. Для этого были усреднены все значения для всего солнечного диска, убраны эффекты, связанные с движением самого космического аппарата, артефакты, шумы, связанные с настройкой приборов.

Также были отфильтрованы данные по частоте и ускорены в 42 тысячи раз, чтобы колебания оказались в диапазоне частот, доступном человеческому уху.

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Теперь движения Солнца можно послушать по этой ссылке.
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 Теги: Солнце

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Сегодня, 17:29 » Автор: Богдан Процив
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