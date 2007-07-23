Раздел: Невероятное
Стало известно, сколько процентов мирового океана загрязнили люди
Цифры просто шокируют.
Международная группа экологов оценила состояние Мирового океана. К 2018 году лишь 13 процентов его акватории остались нетронуты - на остальную часть океана так или иначе коснулась деятельность человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsline.
«Мы были поражены тем, как мало в океане осталось нетронутых акваторий. Океан огромен, он занимает 70 процентов поверхности планеты, но мы умудрились существенно повлиять почти на всю эту огромную экосистему», — сказал ведущий автор исследования Кендалл Джонс из университета Квинсленда в Австралии, чьи слова приводит пресс-служба издательства Cell Press.
Группа Джонса задалась вопросом о том, как много акваторий в Мировом океане остались «дикими», или нетронутыми человеком. Такие акватории важны для сохранения биоразнообразия океана и в особенности видов, эндемичных для того или иного района. Кроме того, именно такие акватории считаются экологическим «запасом прочности» океана в свете продолжающегося изменения климата Земли.
Ученые собрали данные о 15 факторах влияния человека на океан, от коммерческого судоходства и рыболовства до сброса удобрений, светового загрязнения и инвазивных видов. «Дикими» считались акватории, наименее затронутые антропогенными стрессорами и попадавшие в нижние 10 процентов по этим показателям. Интересно, что если включить в число таких стрессоров изменение климата, вызванное деятельностью человека, то нетронутых мест в океане не останется вовсе, поэтому авторы статьи не стали этого делать.
Последние 13 процентов, или 54 миллиона квадратных километров «диких» акваторий обнаружились в основном в международных водах Арктики и Антарктики, а также в районе малых островных государств Тихого океана. В частности, в северной части Индийского и западной и центральной части Тихого океана, в так называемой Индо-Тихоокеанской области, нетронутыми остались более 16 миллионов квадратных километров. Меньше всего «дикой воды» оказалось на юге Африки — около 2 тысяч квадратных километров.
Читайте также: Учёные предупреждают о высокой скорости повышения уровня мирового океана
Авторы исследования отмечают, что лишь одна двадцатая часть нетронутых акваторий, или 2,67 миллиона квадратных километров, сейчас имеет охраняемый статус. Большинство заповедников находятся в национальных водах, тогда как экосистемы международных вод защищены очень плохо.
«Давление человека на Мировой океан быстро усиливается, и ни одна его часть не защищена полностью… Оставшиеся нетронутые акватории по определению незаменимы — это последние районы океана, которых не коснулась или почти не коснулась деятельность человека», — говорится в статье. Авторы статьи считают, что чтобы избежать повторения печальной ситуации на суше в Мировом океане, необходимо срочно сделать защиту таких акваторий приоритетом природоохранной политики.
Международная группа экологов оценила состояние Мирового океана. К 2018 году лишь 13 процентов его акватории остались нетронуты - на остальную часть океана так или иначе коснулась деятельность человека.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsline.
«Мы были поражены тем, как мало в океане осталось нетронутых акваторий. Океан огромен, он занимает 70 процентов поверхности планеты, но мы умудрились существенно повлиять почти на всю эту огромную экосистему», — сказал ведущий автор исследования Кендалл Джонс из университета Квинсленда в Австралии, чьи слова приводит пресс-служба издательства Cell Press.
Группа Джонса задалась вопросом о том, как много акваторий в Мировом океане остались «дикими», или нетронутыми человеком. Такие акватории важны для сохранения биоразнообразия океана и в особенности видов, эндемичных для того или иного района. Кроме того, именно такие акватории считаются экологическим «запасом прочности» океана в свете продолжающегося изменения климата Земли.
Ученые собрали данные о 15 факторах влияния человека на океан, от коммерческого судоходства и рыболовства до сброса удобрений, светового загрязнения и инвазивных видов. «Дикими» считались акватории, наименее затронутые антропогенными стрессорами и попадавшие в нижние 10 процентов по этим показателям. Интересно, что если включить в число таких стрессоров изменение климата, вызванное деятельностью человека, то нетронутых мест в океане не останется вовсе, поэтому авторы статьи не стали этого делать.
Последние 13 процентов, или 54 миллиона квадратных километров «диких» акваторий обнаружились в основном в международных водах Арктики и Антарктики, а также в районе малых островных государств Тихого океана. В частности, в северной части Индийского и западной и центральной части Тихого океана, в так называемой Индо-Тихоокеанской области, нетронутыми остались более 16 миллионов квадратных километров. Меньше всего «дикой воды» оказалось на юге Африки — около 2 тысяч квадратных километров.
Читайте также: Учёные предупреждают о высокой скорости повышения уровня мирового океана
Авторы исследования отмечают, что лишь одна двадцатая часть нетронутых акваторий, или 2,67 миллиона квадратных километров, сейчас имеет охраняемый статус. Большинство заповедников находятся в национальных водах, тогда как экосистемы международных вод защищены очень плохо.
«Давление человека на Мировой океан быстро усиливается, и ни одна его часть не защищена полностью… Оставшиеся нетронутые акватории по определению незаменимы — это последние районы океана, которых не коснулась или почти не коснулась деятельность человека», — говорится в статье. Авторы статьи считают, что чтобы избежать повторения печальной ситуации на суше в Мировом океане, необходимо срочно сделать защиту таких акваторий приоритетом природоохранной политики.
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