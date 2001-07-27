Раздел: Невероятное
На Марсе обнаружили озеро с соленой водой
Вода - важный элемент для существования жизни в понимании современной науки
Ученые обнаружили на Марсе подземное озеро с соленой водой. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Science, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Озеро расположено вблизи южного полюса планеты под полуторакилометровом слоем марсианского льда и достигает 20 километров в ширину. Это самый большой водоем, обнаруженный на Марсе.
Вода - важный элемент для существования жизни в понимании современной науки, и ученые давно пытаются доказать наличие жидкой воды на Марсе.
"Эта вода будет очень холодной, близкой к точке замерзания. И она будет соленой. Это не идеальные условия для появления жизни", - сказала агентству АР планетарный геолог Кирстен Сибах. В то же время она добавила, что на Земле существуют микробы, которые сумели приспособиться к подобным условиям.
Читайте также: На Марсе нашли гигантское древнее озеро
Авторы исследования использовали результаты наблюдений европейского космического аппарата Mars Express, полученные между маем 2012 и декабрем 2015 года.
Ученые обнаружили на Марсе подземное озеро с соленой водой. Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в журнале Science, передает Хроника.инфо со ссылкой на УНН.
Озеро расположено вблизи южного полюса планеты под полуторакилометровом слоем марсианского льда и достигает 20 километров в ширину. Это самый большой водоем, обнаруженный на Марсе.
Вода - важный элемент для существования жизни в понимании современной науки, и ученые давно пытаются доказать наличие жидкой воды на Марсе.
"Эта вода будет очень холодной, близкой к точке замерзания. И она будет соленой. Это не идеальные условия для появления жизни", - сказала агентству АР планетарный геолог Кирстен Сибах. В то же время она добавила, что на Земле существуют микробы, которые сумели приспособиться к подобным условиям.
Читайте также: На Марсе нашли гигантское древнее озеро
Авторы исследования использовали результаты наблюдений европейского космического аппарата Mars Express, полученные между маем 2012 и декабрем 2015 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
219
0
Также советуем посмотреть
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
- Чехия поддержала "Крымскую декларацию"
- Потешные животные, готовые прийти на помощь
- Забавные мужчины, готовые в любой момент рискнуть жизнью
- Попытки девушек стать красивее в прикольных комиксах
- Стало известно когда пройдет встреча "Нормандской четверки"
- Прикольные прически людей, которым плевать на мнение окружающих
- Мэра Черновцов уволили на очередном заседании
- Смешные ситуации, подмеченные людьми с богатым воображением
- Мировые лидеры знатно оконфузились на саммите БРИКС
- В Одессе вор «устал» и уснул на месте преступления
- Корабли НАТО и Украины вышли на учения
- Забавные игры собаки с воздушным шариком повеселили Сеть
- Уфолог отыскал на Луне «изумрудный город»
- В Украине исчезли очереди на оформление биометрических паспортов
- Сеть в восторге от кота, «оседлавшего» гуся
- Контрактник ВСУ хотел перейти на сторону «ДНР»
- В ОБСЕ сообщили, куда боевики перебросили 60 танков
- В Кривом Роге засняли на камеру «паранормальное явление»
- Свежие фотожабы на очередной потоп в Киеве
- «Трехногая» девушка попала на панораму Google
- В Крыму пришли к подросткам, которые сожгли флаг РФ
- Новый хит: кит выпустил струю радуги
- В Киеве мужчина передвигался по улицам на лодке
- 117 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды
- «Щучья погода»: Сеть насмешил улов рыбака после потопа в Киеве
- На Донбассе за сутки ранены двое военных
- На Одесчине молния попала в школу
- "Аквамэр": в Сети иронично потроллили ситуацию с потопом в Киеве
Оставьте свой комментарий