Раздел: Невероятное
Космический корабль Virgin Galactic в два раза превысил скорость звука
Два пилота достигли скорости, которая в 2,47 превышает скорость звука.
Компания Virgin Galactic провела третье по счету испытание туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. На этот раз его впервые удалось разогнать до скорости, которая в 2,47 превышает скорость звука. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В зависимости от условий, показатели составили 350-390 м/с. При этом корабль был поднят на высоту свыше 52 километров.
Проводили испытание в пустыне Мохаве в штате Калифорния. На борту корабля находились два пилота - Дэйв Маккей и Майк Мазуччо.
"Пилоты Virgin Galactic утром преодолели скорость два Маха, Unity сделала третий испытательный полет с включенным двигателем с менее четырех месяцев. Предстоящий пуск ЖК длился 42 секунды и впервые поднял пилотов на корабле в стратосферу к порогу 52 км", - отмечено в официальном сообщении компании.
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Корабль SpaceShipTwo создавали исключительно с туристической целью. Стоимость полета продолжительностью в два часа на нем составит около 250 тысяч долларов. За это время пассажиры смогут увидеть Землю с высоты 100 километров и испытать невесомость.
Компания Virgin Galactic провела третье по счету испытание туристического суборбитального космического корабля SpaceShipTwo модели Unity. На этот раз его впервые удалось разогнать до скорости, которая в 2,47 превышает скорость звука. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
В зависимости от условий, показатели составили 350-390 м/с. При этом корабль был поднят на высоту свыше 52 километров.
Проводили испытание в пустыне Мохаве в штате Калифорния. На борту корабля находились два пилота - Дэйв Маккей и Майк Мазуччо.
"Пилоты Virgin Galactic утром преодолели скорость два Маха, Unity сделала третий испытательный полет с включенным двигателем с менее четырех месяцев. Предстоящий пуск ЖК длился 42 секунды и впервые поднял пилотов на корабле в стратосферу к порогу 52 км", - отмечено в официальном сообщении компании.
Читайте также: В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Корабль SpaceShipTwo создавали исключительно с туристической целью. Стоимость полета продолжительностью в два часа на нем составит около 250 тысяч долларов. За это время пассажиры смогут увидеть Землю с высоты 100 километров и испытать невесомость.
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