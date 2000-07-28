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В Украине нашли скелет женщины с загадочными отметками

В Украине нашли скелет женщины с загадочными отметкамиАрхеологи нашли в кургане около Днестра скелет со странными отметинами

Украинские и польские ученые обнаружили скелет молодой женщины, кости которые были тщательно украшены черными отметинами. Находка была сделана во время раскопок возле села Пороги на берегу Днестра, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По мнению исследователей, женщина в возрасте 25-30 лет была похоронена в этом районе примерно 4500 лет назад.

"При рисовании и фотографировании захоронения наше внимание было обращено на узоры, такие как параллельные линии, видимые на обеих локтевых сгибах. Сначала мы с осторожностью подошли к открытию - возможно, думали мы, следы остались от животных", - сказала археолог Данута Юркевич из Института археологии Университета Адама Мицкевича в Познани.

Однако, когда ученые проанализировали химический состав костей и рисунков, выяснилось, что следы были оставлены сознательно, другим человеком, который использовал черную субстанцию, подобную древесной смоле.

Еще более интересен тот факт, что это должно было произойти не сразу после смерти женщины, но и после разложения тела. Ее могила, возможно, была вновь открыта, на кости нанесли рисунок, а затем останки тщательно выложили в анатомическом порядке до того, как тело снова было захоронено.

"Удивительно, что процедура украшения костей должна была быть выполнена после смерти и процесса разложения тела. Это четко указано расположением украшения на поверхности кости и способом нанесения красителя", - сказал Юркевич.

По словом ученых, скелетов такого возраста с подобными отметинами никогда раньше не находили на территории Европы, поэтому эта находка считается уникальной. Тем не менее, ученые отмечают, что похожие метки на человеческих останках встречались, но они истолкованы как остатки татуировок.

Трудно сказать, кем была эта женщина, но она, несомненно, играла важную роль в своей общине. Дело в том, что она принадлежала к племенам кочевников, у которых не было постоянных поселений, и, следовательно, они не оставили никаких зданий. То, что они спустя годы вернулись к погребению, доказывает высокое положение умершей в иерархии того времени.

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"Покойник, чьи кости были покрыты узорами, должен был быть важным членом сообщества", - подчеркнула Юркевич.
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 Теги: Украина, археологи

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Вчера, 23:34 » Автор: Татьяна Ларина
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