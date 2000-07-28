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В России образовался глубочайший земной провал

В России образовался глубочайший земной провал Происхождение огромной ямы пока неизвестно.

Жители поселка Неледино Нижегородской области заметили на окраине поселка яму неизвестного происхождения, диаметр которой превысил 30 м, а глубина – 50 м, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Фермер, арендующий землю, сразу же вызвал МЧС. Сотрудники министерства огородили воронку, заявив, что обвалы могут продолжиться.

Как оказалось, почва на территории является весьма подвижной, вследствие чего и возник провал. Эксперты призвали всех обходить местность стороной. Хорошо, что рядом нет домов и различных строений.

Ученые отметили, что в умеренных широтах карстовые воронки – характерное явление. Год за городом вода растворяет горную породу. Известны случаи, когда воронки открывали входы в пещеры. Не исключено, что и в нашем случае будет сделано какое-либо открытие.

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В сети активно обсуждают провал. Согласно версиям пользователей интернета, почву могли украсть инопланетяне. Якобы такие преступления случаются систематически. А некоторые люди приписали случившееся к разломам, которые начали происходить по всей планете.
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 Теги: Россия, яма

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Сегодня, 00:30 » Автор: Евгений Шевченко
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