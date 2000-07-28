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Исследователь поделился пугающим прогнозом о последствиях Кровавой Луны

Исследователь поделился пугающим прогнозом о последствиях Кровавой Луны Кровавая Луна может вызвать серию землетрясений по всему миру.

Франк Хогербитс, исследователь землетрясений, заявил, что с 27 по 30 июля большая часть населения земли пострадает от землетрясений, сила которых будет доходить до семи баллов по школе Рихтера. Спровоцирует катастрофы Кровавая Луна, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Согласно теории специалиста, на нашу планету оказывают влияние гравитационные поля Марса и Меркурия. Именно между этими планетами расположена Земля.

Красная планета уже видна с земли без специального оборудования. Как отметил Франк, напряженность достигнет пика в конце этой недели (с 27 по 30 число), хотя первые признаки планетарного выравнивания будут заметны и раньше.

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Точных сведений, где пройдут землетрясения магнитудой 6-7 баллов, нет. Другие эксперты заявили, что подземные толчки предсказать нельзя, поэтому слова Франка – сплошная выдумка. Подобное сказал в частности геофизик Джон Беллини из геологической службы США.
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 Теги: Кровавая Луна, землетрясения

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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