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Раздел: Невероятное  
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В облаках над Колумбией появилась гигантская сфера

В облаках над Колумбией появилась гигантская сфера Маленькую часть объекта сняли на видео.

Житель колумбийского города Сан-Маркоса недавно стал свидетелем появления в облаках невероятного объекта крупных размеров, похожего на светящуюся сферу или диск, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Разумеется, в наши дни, когда у каждого в кармане имеется мобильный телефон, запечатлеть какую-любо аномалию на видео не составляет труда, и наш герой не преминул так поступить. Включив представленный ниже ролик, вы сможете лицезреть загадочное зрелище сами. По словам автора записи, он был настолько поражен увиденным, что не мог заснуть всю ночь, раздумывая над увиденным и обсуждая это с пользователями Всемирной путины.

Завсегдатаи Сети выдвинули множество любопытных и причудливых теорий относительно природы данного феномена:

- так, одни из них посчитали, что это было воздушное судно представителей внеземной цивилизации, попытавшееся скрыться от людских глаз за облаками;
- другие уверены, что перед нами результат сбоя в работе «Матрицы» (заметим, что в матрицу верит все больше людей на нашей планете, особенно после того, как о ней вполне серьезно заговорил миллиардер и космический мечтиатель Илон Маск);
- по мнению третьих, над Колумбией показался некий футуристический воздушный город под сияющим куполом, своеобразный хрономираж, который, к примеру, постоянно наблюдают в Китае (или что-то подобное);
- четвертые говорят о разрыве пространственно-временного континуума, поскольку именно через такие кротовые норы к нам проникают, мол, пришельцы;

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наконец, если верить скептикам, это наверняка был какой-нибудь мираж или редкое атмосферное явление.

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 Теги: Колумбия, сфера, облака

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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