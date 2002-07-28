Раздел: Невероятное
Ученые рассказали, что может расколоть нашу галактику
Катаклизм может произойти через 3 миллиарда лет.
Специалисты из университета Мичигана заявили, что раньше наша галактика (Млечный путь) имела «брата», вот только его поглотила соседняя галактика под названием Андромеда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
К такому выводу ученые пришли, когда сделали реконструкцию расположения звезд два миллиарда лет назад в слабом световом ореоле, который окружает Андромеду.
Астрономы дано предполагали, что Андромеда не сразу приобрела размах, который мы знаем сейчас. Она росла постепенно, поглощая меньшие по размеру галактики. Эту теорию ученые смогли доказать только сейчас при помощи суперкомпьютеров.
Поглощенная Андромедой галактика именовалась М32. По своим габаритам она не уступала Млечному пути. Сегодня же от М32 осталось только ядро. Открытие произвело настоящий фурор, отмечает ученый Эрик Белл.
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Также специалисты отметили, что Андромеда каждую секунду подходит к Млечному пути на 100 км. Это означает, что в будущем наша галактика тоже может быть поглощена. По расчетам ученых, это произойдет через 3 млрд лет. Правда, со временем цифра может измениться в большую или меньшую сторону.
Специалисты из университета Мичигана заявили, что раньше наша галактика (Млечный путь) имела «брата», вот только его поглотила соседняя галактика под названием Андромеда, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
К такому выводу ученые пришли, когда сделали реконструкцию расположения звезд два миллиарда лет назад в слабом световом ореоле, который окружает Андромеду.
Астрономы дано предполагали, что Андромеда не сразу приобрела размах, который мы знаем сейчас. Она росла постепенно, поглощая меньшие по размеру галактики. Эту теорию ученые смогли доказать только сейчас при помощи суперкомпьютеров.
Поглощенная Андромедой галактика именовалась М32. По своим габаритам она не уступала Млечному пути. Сегодня же от М32 осталось только ядро. Открытие произвело настоящий фурор, отмечает ученый Эрик Белл.
Читайте также: В облаках над Колумбией появилась гигантская сфера
Также специалисты отметили, что Андромеда каждую секунду подходит к Млечному пути на 100 км. Это означает, что в будущем наша галактика тоже может быть поглощена. По расчетам ученых, это произойдет через 3 млрд лет. Правда, со временем цифра может измениться в большую или меньшую сторону.
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