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Раздел: Невероятное  
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Ученые рассказали, когда на Луне появится первое поселение людей

Ученые рассказали, когда на Луне появится первое поселение людейВ 2019 году планируют отправить на Луну различные автоматизированные научные инструменты.

Американское аэрокосмическое агентство NASA намерено в ближайшие восемь лет создать на Луне станцию, где постоянно будут находиться астронавты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты

Как отмечает Daily Star, реализация подобной программы стала возможна благодаря конкуренции частных компаний в сфере доставки различных материалов в космос.

«То, что случилось с коммерческой индустрией космических запусков, скоро коснется и коммерческой индустрии на Луне. Я уверен, между двумя этими отраслями есть много общего», — заявил исполнительный директор компании Moon Express Боб Ричардс.

При этом NASA и частные корпорации планируют уже в 2019 году отправить на Луну различные автоматизированные научные инструменты.

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В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о необходимость возобновления экспедиций на Луну, которые прекратились после полета Аполлона-17 в 1972 году.
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 Теги: Луна, поселение

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Сегодня, 09:38 » Автор: Татьяна Ларина
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