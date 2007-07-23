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Туристический космоплан VSS Unity совершил пробный полет на границе с космосом

Туристический космоплан VSS Unity совершил пробный полет на границе с космосомПилот Virgin Galactic коснулся края космоса

Состоялся третий испытательный полет суборбитального космоплана SpaceShipTwo VSS Unity, который достиг высоты в 51,8 километров, достигнув таким образом края атмосферы, которая соприкасается с космосом, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Чтобы достичь такой высоты, VSS Unity разогнался до скорости в 2,4 Маха (2940 км/ч), что сделало его быстрее предыдущей модели, которая потерпела крушение в 2014 году.

"Темное небо, синее свечение, совершенно потрясающий вид на миллион долларов", – прокомментировал пилот Virgin Galactic Майкл Масуччи.

Хотя высота в 51 километр высока, до настоящего открытого космоса остается еще примерно полпути.

"Полет был захватывающим и завораживающим. Мы смогли выполнить большое количество тестовых заданий, которые помогут определить проблемы и возможные их решения на пути на нешй общей цели – космический туризм", – прокомментировал Майкл Масуччи.

Цель основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона при помощи VSS Unity в ближайшие годы осуществить первый в истории туристический полет в космос, в котором сам владелец компании будет первым пассажиром.

Тем не менее, до того, как VSS Unity отправит своих первых платежеспособных клиентов на высоту более 100 километров, все еще предстоит решить немало проблем.

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Во время суборбитального полета пассажиры смогут увидеть шаровидный облик Земли на фоне черного пространства и почувствуют несколько минут невесомости в настоящем космосе.

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 Теги: космос, космический туризм

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Сегодня, 10:48 » Автор: Татьяна Ларина
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