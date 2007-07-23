Раздел: Невероятное
Ученые изучили, как на Мировой океан влияет деятельность человека
Общая площадь нетронутых вод составляет около 55 млн квадратных километров – порядка 13% площади Мирового океана.
Группа ученых из Австралии и США проанализировала состояние Мирового океана и подсчитала количество незатронутых человеком акваторий. Их исследование опубликовано в журнале Current Biology, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным исследования, общая площадь нетронутых вод составляет около 55 млн квадратных километров – порядка 13% площади Мирового океана, и менее 5% этих акваторий находятся под защитой закона.
В своем исследовании, ученые изучили, как на океан влияют 12 типов деятельности человека, включая грузоперевозки, транспорт, рыболовство, сброс промышленных сточных вод и сельскохозяйственных удобрений. Незатронутыми человеком считались районы, на которые практически не повлияли как минимум 15 факторов из списка – показатель антропогенного воздействия там составлял менее 10%.
В результате, ученые выяснили, что самые обширные "дикие" акватории находятся в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в Арктике и Антарктике, а их площадь составляет около 16 млн квадратных километров. Меньше всего нетронутых зон оказалось в водах, окружающих юг Африки.
По словам исследователей, такие "дикие" зоны играют принципиально важную роль для экологии Земли, потому уровень разнообразия биологических видов в них гораздо выше, чем в других районах. Защита таких акваторий поможет сохранить биоразнообразие планеты.
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Напомним, примерно 10% всей произведенной пластмассы оказывается в океане. Уже образовались пять мусорных морей из пластиковых бутылок, рыбацких сетей, игрушек и других предметов.
Группа ученых из Австралии и США проанализировала состояние Мирового океана и подсчитала количество незатронутых человеком акваторий. Их исследование опубликовано в журнале Current Biology, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По данным исследования, общая площадь нетронутых вод составляет около 55 млн квадратных километров – порядка 13% площади Мирового океана, и менее 5% этих акваторий находятся под защитой закона.
В своем исследовании, ученые изучили, как на океан влияют 12 типов деятельности человека, включая грузоперевозки, транспорт, рыболовство, сброс промышленных сточных вод и сельскохозяйственных удобрений. Незатронутыми человеком считались районы, на которые практически не повлияли как минимум 15 факторов из списка – показатель антропогенного воздействия там составлял менее 10%.
В результате, ученые выяснили, что самые обширные "дикие" акватории находятся в Индо-Тихоокеанском регионе, а также в Арктике и Антарктике, а их площадь составляет около 16 млн квадратных километров. Меньше всего нетронутых зон оказалось в водах, окружающих юг Африки.
По словам исследователей, такие "дикие" зоны играют принципиально важную роль для экологии Земли, потому уровень разнообразия биологических видов в них гораздо выше, чем в других районах. Защита таких акваторий поможет сохранить биоразнообразие планеты.
Читайте также: Мировой океан сильно загрязнен ртутью - исследование
Напомним, примерно 10% всей произведенной пластмассы оказывается в океане. Уже образовались пять мусорных морей из пластиковых бутылок, рыбацких сетей, игрушек и других предметов.
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