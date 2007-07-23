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Раздел: Невероятное  
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Ученые обнаружили взаимосвязь между наследственностью и интеллектом

Ученые обнаружили взаимосвязь между наследственностью и интеллектомНаследственность влияет на интеллект

Исследователи считают, что данное открытие поможет будущим родителям в дальнейшем определять профессиональную направленность своего ребенка, ишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

Ученые из США и Великобритании доказали, что наследственность непосредственно влияет на развитие интеллекта ребенка. Более 1 миллиона человек подверглись исследованиям. Согласно результатам, только 10% детей, у родителей которых были плохие оценки в школе, успешно окончили колледж. А вот у родителей с хорошими отметками примерно каждый второй ребенок хорошо учится.

По мнению ученых, результаты, полученные в ходе исследований, помогут родителям с определением дальнейшей судьбы ребенка, а также упростить выбор в направленности его интеллектуальных способностей.

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Ранее сообщалось, что немецкие ученые обнаружили, что умственные способности ребенок наследует от матери, а эмоциональные — от отца. Это связано не только с наличием Х-хромосом у матери, но с тесной связью между мамой и малышом в первые два года жизни. Известно, что матери, которые поддерживают своих детей до 13-летнего возраста и дарят им любовь, дают шанс ребенку на еще большее развитие интеллекта, нежели у детей-сирот.
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 Теги: наследственность, интеллект

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Сегодня, 17:31 » Автор: Татьяна Ларина
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