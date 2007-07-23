Раздел: Невероятное
Найден фундамент старейшей библиотеки в Германии
Археологи сравнили фрагменты найденной постройки с описаниями зданий в других древних городах.
Немецкие археологи обнаружили развалины самой древней из известных на сегодняшний день библиотек Германии. Как сообщает медиакомпания Deutsche Welle, находка относится ко II веку нашей эры. По словам исследователей, она была построена римлянами около 1,8 тыс. лет назад.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТАСС.
На фундамент старинного здания в центре Кельна строители наткнулись во время работ по возведению нового общинного центра протестантской церкви. Первые обломки стены были найдены еще в 2017 году. Первоначально считалось, что сооружение служило залом для общественных собраний. Однако, по словам одного из участников раскопок Маркуса Трира, эксперты были сильно удивлены "необычными нишевидными углублениями" в стене, в которых, предположительно, размещались книги и свитки.
Археологи сравнили фрагменты найденной постройки с описаниями зданий в других древних городах, в частности в античном Эфесе, расположенном в современной Турции. После проведенного исследования они пришли к выводу, что руины, обнаруженные на центральной площади Кельна, являются остатками старейшей в Германии библиотеки. Как предполагают ученые, первоначально здание размером около 20 на 9 метров имело два этажа, но впоследствии было расширено. По мнению Трира, в нем хранилось несколько тысяч свитков. В настоящее время раскопки в данной местности продолжаются. То, что осталось от древней библиотеки, будет интегрировано в новое здание церкви.
Немецкий город Кельн, расположенный на берегах реки Рейн в западной части Германии, был основан древними римлянами около 2 тыс. лет назад. В 38 году до нашей эры здесь возникло городское поселение под названием Ara Ubiorum. По прошествии нескольких десятилетий император Клавдий присвоил ему статус колонии и переименовал в Colonia Claudia Ara Agrippinensium в честь своей жены Агриппины.
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В настоящее время одна из самых известных достопримечательностей Кельна — большой готический собор, к тому же на территории города сохранилось множество памятников римской истории. Обнаруженная библиотека, вместе со стенами, городскими воротами и акведуками, а также с необычными мозаиками и историческими канализационными каналами станет важной частью древнеримского наследия Германии.
Немецкие археологи обнаружили развалины самой древней из известных на сегодняшний день библиотек Германии. Как сообщает медиакомпания Deutsche Welle, находка относится ко II веку нашей эры. По словам исследователей, она была построена римлянами около 1,8 тыс. лет назад.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ТАСС.
На фундамент старинного здания в центре Кельна строители наткнулись во время работ по возведению нового общинного центра протестантской церкви. Первые обломки стены были найдены еще в 2017 году. Первоначально считалось, что сооружение служило залом для общественных собраний. Однако, по словам одного из участников раскопок Маркуса Трира, эксперты были сильно удивлены "необычными нишевидными углублениями" в стене, в которых, предположительно, размещались книги и свитки.
Археологи сравнили фрагменты найденной постройки с описаниями зданий в других древних городах, в частности в античном Эфесе, расположенном в современной Турции. После проведенного исследования они пришли к выводу, что руины, обнаруженные на центральной площади Кельна, являются остатками старейшей в Германии библиотеки. Как предполагают ученые, первоначально здание размером около 20 на 9 метров имело два этажа, но впоследствии было расширено. По мнению Трира, в нем хранилось несколько тысяч свитков. В настоящее время раскопки в данной местности продолжаются. То, что осталось от древней библиотеки, будет интегрировано в новое здание церкви.
Немецкий город Кельн, расположенный на берегах реки Рейн в западной части Германии, был основан древними римлянами около 2 тыс. лет назад. В 38 году до нашей эры здесь возникло городское поселение под названием Ara Ubiorum. По прошествии нескольких десятилетий император Клавдий присвоил ему статус колонии и переименовал в Colonia Claudia Ara Agrippinensium в честь своей жены Агриппины.
Читайте также: Меркель высказалась о мусульманах в Германии
В настоящее время одна из самых известных достопримечательностей Кельна — большой готический собор, к тому же на территории города сохранилось множество памятников римской истории. Обнаруженная библиотека, вместе со стенами, городскими воротами и акведуками, а также с необычными мозаиками и историческими канализационными каналами станет важной частью древнеримского наследия Германии.
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