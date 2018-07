Ученые рассказали, почему мужчины плачут после секса

Мужчины не меньше женщин страдают от подавленности и раздражения после секса, выяснили австралийские ученые. Они надеются, что эти данные окажутся полезны сексологам при работе с мужчинами, а также помогут сами мужчинам не закрываться в себе, а говорить о своей проблеме.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГАЗЕТА.RU Ученые из Квинслендского университета технологий в Австралии провели первое исследование мужчин с посткоитальной дисфорией — грустью, слезливостью и раздраженностью, следующими после секса. Это явление распространено среди женщин, но среди мужчин не рассматривалось. Результаты были опубликованы в журнале Journal of Sex and Marital Therapy.В 2015 году журнал The Journal of Sexual Medicine опубликовал исследование, в ходе которого выяснилось, что 46% женщин хотя бы раз в своей жизни ощущали резкое снижение настроения сразу после секса, а 5% испытывали состояние посткоитальной дисфории несколько раз за последний месяц.Посткоитальная дисфория может длиться от нескольких минут до трех-четырех суток. Во многом это зависит от ее происхождения и тяжести, хотя достоверно неизвестно, что является главной причиной ее появления.«Исследование раскрывает данные опроса 1208 мужчин из Австралии, США, Великобритании, России, Новой Зеландии, Германии и других стран, — рассказывает Джоэл Мацковяк, ведущий автор исследования. — 41% из них сталкивались с посткоитальной дисфорией на протяжении жизни, в 20% — в течение последнего месяца. До 4% страдают от посткоитальной дисфории регулярно».Некоторые мужчины также оставили комментарии о своих чувствах после секса. Среди них были следующие: «Я хочу, чтобы меня не трогали и оставили в покое», «Я чувствую себя неудовлетворенным, раздраженным и очень беспокойным», «Все, чего я хочу — остаться один и отвлечься от того, что сейчас происходило».