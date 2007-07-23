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Объяснено загадочное явление над Антарктидой

Объяснено загадочное явление над АнтарктидойСтратосферные волны образуются при обтекании воздушными потоками горных склонов.

Ученые Университета Колорадо в Боулдере предложили объяснение возникновения загадочных атмосферных гравитационных волн в высших слоях атмосферы над Антарктикой.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.

Гравитационной волной в гидродинамике и физике атмосферы называют специфическую форму колебательного движения на поверхности среды или внутри водной или газовой оболочки планеты, существование которой зависит от силы тяжести. В астрофизике термин «гравитационная волна» имеет другое значение и относится к изменениям гравитационного поля, возникающим при движении массивных тел.

В 2016 году исследователи обнаружили волны, которые периодически возникают в высших слоях атмосферы Земли через каждые 3 или 10 часов. Их длина достигает более двух тысяч километров. Позднее ученые выявили еще одну разновидность антарктических гравитационных волн, которые возникают в стратосфере, длиной в 400 километров. Последнее позволило установить наиболее вероятный механизм возникновения более крупных и высоких волн.

Согласно гипотезе генерации вторичных волн, когда стратосферные волны разрушаются, энергия от них передается в более высокие слои атмосферы, где возникают гигантские гравитационные колебания. Сами стратосферные волны образуются при обтекании воздушными потоками горных склонов, располагающимися в том же районе, что и станция Мак-Мердо.

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Однако исследователи допускают и альтернативный механизм, который заключается в существовании полярного вихря — устойчивой атмосферной структуры, которая зимой возникает над Южным полюсом.
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 Теги: Антарктида, загадочное явление

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Сегодня, 22:28 » Автор: Едгар Букмирза
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