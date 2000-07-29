Изменению яркости блазаров нашли объяснение

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Специалисты NASA обнаружили древних монстров-блазаров, которые могут поглотить Вселенную.

Внегалактический сигнал, расколотый во времен на два пучка, древнее Земли и Солнца примерно на 2,5 миллиарда лет.