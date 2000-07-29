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Гигантский червь с хвостом крысы попал на видео

Гигантский червь с хвостом крысы попал на видео Странное животное нашли в Британии.

Британка из города Саутгемптон на пороге своего дома обнаружила странное создание, которое имело черты крысы и червя, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

В длину тварь составила тринадцать сантиметров. Чтобы идентифицировать существо, женщина сделала видео и выложила его в социальной сети.

Мнение пользователей сети разделилось. Самая правдоподобная версия – на пороге ползла личинка мухи-журчалки, вот только размеры её значительно превысили норму. Также имеются теории, что британка нашла настоящего мутанта, который появился, к примеру, из-за радиации. И еще один вариант – существо вывалилось из корабля инопланетян или его нарочно выкинули.

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Сама женщина отмечает, что не сильно верит в различные рода фантастику. Она подняла «крысочервя» совком и выкинула в рощу. Убивать мутанта женщина побоялась. Надеемся, никаких последствий после контакта с существом не будет.

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 Теги: червь, крыса, хвост

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Сегодня, 00:41 » Автор: Евгений Шевченко
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