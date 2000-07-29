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Ученые зафиксировали трансформацию Солнца

Ученые зафиксировали трансформацию Солнца Отмечается, что звезда циклически меняет свои размеры.

Такая звезда, как Солнце, не является самой большой в масштабе Вселенной, однако при этом она смогла утаить в себе столько загадок, что официальная наука до сих пор не дает им объяснений, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Так, специалисты не знают точную природу «солнечных торнадо», солнечных вспышек и т.д. А вот недавно появилась еще одна загадка, связанная с изменением формы светила.

В Astrophysical Journal появилась статья, в которой отмечается, что Солнце за одиннадцатилетний цикл уменьшается и увеличивается на несколько километров. Учитывая размер звезды, это очень скромные цифры.

Определили очередные изменения ученые из Университета Лазурного берега и технологического института Нью-Джерси. Так, светило испускает потоки плазмы, которые излучают различные звуковые частоты. В зависимости от размера Солнца в данный момент, эти частоты могут иметь разную тональность (это как в музыкальных инструментах).

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Каждые одиннадцать лет интенсивность излучений и размер звезды меняются, данные изменения и определяют циклическую активность светила.
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 Теги: Солнце, трансформация

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Сегодня, 01:51 » Автор: Евгений Шевченко
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