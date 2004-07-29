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Раздел: Невероятное  
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На пляже в США образовалась геологическая аномалия

На пляже в США образовалась геологическая аномалия Изменение береговой линии стало причиной закрытия пляжа.

На днях отдыхающие не смогли попасть на один из пляжей. Нет, причина не в акулах, которые временами заплывают, а трехметровая скала, образовавшаяся всего за одну ночь. Новость быстро разлетелась по сети, сейчас ученые изучают аномалию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Согласно заявлению некоторых экспертов, скала на пляже Аутер-Бенкс возникла вследствие эрозии, но как вода сумела поднять горные породы – загадка. Обычно этот процесс занимает годы, если не десятилетия.

Конспирологи признаются, что с точки зрения официальной науки феномен объяснить невозможно. Случившееся они прозвали «временной аномалией». Правда, конспирологи не рассказали, что подразумевается под этими словами.

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Местные власти города Нагс-Хед приняли решение на время закрыть пляж, пока ситуация не прояснится. Высота береговой линии, по подсчетам людей, поднялась аж на целых три метра. В ближайшее время утес будет выровнен.

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 Теги: пляж, скала

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Сегодня, 06:37 » Автор: Евгений Шевченко
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