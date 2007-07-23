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Раздел: Невероятное  
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На сколе древнего камня обнаружили "микрочип"

На сколе древнего камня обнаружили "микрочип" Возраст необычной находки составляет полмиллиона лет.

Мужчина по имени Виктор Морозов, будучи на рыбалке, заметил интересный камень, который решил подобрать и отдать ученым. Булыжник привлек внимание жителя Лабинска впаянным предметом, напоминающим микрочип, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Возраст находки составляет 500 тыс. лет, отметили геологи из Южно-Российского государственного технического университета. Чип, как оказалось позже, не являлся таковым. В камне, по словам ученых, сохранились останки древних представителей морской лилии. Они относились к классу животных, а не растений, как могли подумать многие.

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Животные процветали в палеозойском и мезозойском периодах. На месте находки (близ реки Ходзь) ранее простирался огромный океан Тетис. С течением времени он разделился на отдельные моря: Черное, Азовское, Каспийское и Аральское. По сей день на дне океана Тетис находят уникальные окаменелости.
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 Теги: камень, микрочип

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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