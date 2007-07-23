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На сколе древнего камня обнаружили "микрочип"

На сколе древнего камня обнаружили "микрочип"

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Ученые обнаружили останки самого древнего жителя Евразии Кости возрастом 50 тысяч лет были найдены под Иркутском.