Раздел: Невероятное
На сколе древнего камня обнаружили "микрочип"
Возраст необычной находки составляет полмиллиона лет.
Мужчина по имени Виктор Морозов, будучи на рыбалке, заметил интересный камень, который решил подобрать и отдать ученым. Булыжник привлек внимание жителя Лабинска впаянным предметом, напоминающим микрочип, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Возраст находки составляет 500 тыс. лет, отметили геологи из Южно-Российского государственного технического университета. Чип, как оказалось позже, не являлся таковым. В камне, по словам ученых, сохранились останки древних представителей морской лилии. Они относились к классу животных, а не растений, как могли подумать многие.
Читайте также: В США нашли головастика гигантских размеров
Животные процветали в палеозойском и мезозойском периодах. На месте находки (близ реки Ходзь) ранее простирался огромный океан Тетис. С течением времени он разделился на отдельные моря: Черное, Азовское, Каспийское и Аральское. По сей день на дне океана Тетис находят уникальные окаменелости.
Мужчина по имени Виктор Морозов, будучи на рыбалке, заметил интересный камень, который решил подобрать и отдать ученым. Булыжник привлек внимание жителя Лабинска впаянным предметом, напоминающим микрочип, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Возраст находки составляет 500 тыс. лет, отметили геологи из Южно-Российского государственного технического университета. Чип, как оказалось позже, не являлся таковым. В камне, по словам ученых, сохранились останки древних представителей морской лилии. Они относились к классу животных, а не растений, как могли подумать многие.
Читайте также: В США нашли головастика гигантских размеров
Животные процветали в палеозойском и мезозойском периодах. На месте находки (близ реки Ходзь) ранее простирался огромный океан Тетис. С течением времени он разделился на отдельные моря: Черное, Азовское, Каспийское и Аральское. По сей день на дне океана Тетис находят уникальные окаменелости.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
89
0
Также советуем посмотреть
- Утренний позитив: свежая порция веселых приколов
- Сушили лужи насосом: в Сети показали, как готовились к приезду президента
- Из Испании могут депортировать медведя: названа причина
- Белый дом готов поддержать выделение Украине $250 млн
- Сеть насмешила украинская реклама с использованием образа Ди Каприо
- Город мечты: мэр французского города запретил комаров
- Орбан выразил сомнение относительно реалистичности стремлений Украины стать
- "Хитрый" план: зоопарк обвинили в раскрашивании осла под зебру
- Сила Фейсбука: женщина из Соцсети узнала о второй семье мужа
- "Почему нет рядом санитаров?": в Сети высмеяли пионеров в Крыму
- "Ах, эта свадьба!": уморительные снимки, которые нельзя показывать гостям
- Милый ослик, который ведет себя как собака, покорил Сеть
- Забавные кадры о тех, кому плевать на правила
- Водителя оштрафовали за то, что толкал свое заглохшее авто
- "Улыбнитесь, вас снимают": забавные кадры про слежку
- Автоприколы: забавные картинки из жизни водителей
- На Донбассе за сутки произошло 34 обстрела, один погибший
- Китаец случайно заплатил за еду в закусочной 22000$
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
Оставьте свой комментарий