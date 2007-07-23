В июле на Земле зафиксировано более сотни рекордов температур воздуха

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Исследователи рассказали о причинах аномальной жары, наблюдавшейся в минувшем августе в Италии и Хорватии, а также на юго-востоке Франции.

В настоящее время повсюду наблюдаются аномалии погоды. Мы все чувствуем резкие перепады температур, видим резкий переход от лета к зиме без бабьего лета. Еще более поразительная аномалия погоды была зафиксирована в конце сентября в Антарктиде. Причем разница температур только за одни сутки составила целых 70 градусов. Такую