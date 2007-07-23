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Ученые создали рентген, который делает цветные трехмерные изображения

Ученые создали рентген, который делает цветные трехмерные изображенияУстройство работает на чипах, созданных на Большом адронном коллайдере

Десять лет новозеландская компания MARS Bioimaging работала над рентген-аппаратом нового поколения, и вот наконец он готов! Разница между снимками кардинальная — устройство демонстрирует удивительную детализацию на трехмерных цветных изображениях. Поэтому врачи и пациенты могут рассчитывать на более точные результаты, передает Хроника.инфо со ссылкой на Vlasti.net

Рентген Spectral CT использует датчик, который способен измерять конкретные длины волн рентгеновского излучения при прохождении через различные материалы. Затем система анализирует спектроскопические данные с помощью алгоритмов, создавая трехмерное цветное и детализированное изображение.

На снимках можно увидеть не только кости, но и кровь, ткани, жир и даже то, как часы работает изнутри.

Устройство работает на чипах Medipix, созданных для отслеживания частиц на Большом адронном коллайдере. Они захватывают и подсчитывают каждую отдельную частицу для получения очень точной 3D-визуализации.

Рентген-аппарат уже использовали во время исследований костей и суставов, злокачественных опухолей и сосудистых заболеваний.

«Во всех этих исследованиях спектральная визуализация позволила более точно поставить диагноз, а следовательно, и назначить максимально эффективное лечение», — отметил профессор Энтони Батлер, разработчик технологии.

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В течение следующих нескольких месяцев Spectral CT будет испытан на пациентах с ортопедическими и ревматологическими заболеваниями в Новой Зеландии. Компания надеется, что рентген удастся запустить в производство.
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 Теги: рентген, ученые

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Сегодня, 11:59 » Автор: Татьяна Ларина
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