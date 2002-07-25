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Раздел: Невероятное  
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Ученые выяснили, что выращивали в Амазонии 4500 лет назад

Ученые выяснили, что выращивали в Амазонии 4500 лет назадДревние фермеры сохранили уникальный лесной купол Амазонии.

Группа исследователей из Эксетерского университета выяснила, что ранние фермеры выращивали кукурузу, батат, тыкву и маниок по крайней мере 4500 лет назад, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты

Более того, они пользовались удобрениями, чтобы поддерживать плодородие почвы. Эти сообщества не оставили явных исторических следов, однако растительные последствия их деятельности видны до сих пор.

Во-первых, они создали то, что называется «амазонским черноземом» — плодородные почвы, которые позволили следующим поколениям выращивать больше пищи. Во-вторых, они сохранили амазонские леса за счет интенсивного освоения земли вместо экстенсивного. В-третьих, им удалось сохранить уникальный лесной купол Амазонии.

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Палеоэколог Иоши Маецуми комментирует: «Это сильно отличается от того, что мы видим сейчас, когда леса вырубаются полностью под посевы. Мы надеемся, что современные специалисты извлекут уроки из традиций коренного населения».
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 Теги: амазонские леса, фермеры

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Сегодня, 14:48 » Автор: Татьяна Ларина
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