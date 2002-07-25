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Ученым удалось выяснить причину экологической катастрофы в океане

Ученым удалось выяснить причину экологической катастрофы в океанеПоследствия будут «катастрофическими», предупреждают ученые.

В 2018 году обозначилась ужасная тенденция разрушения кораллов из-за повышения температуры воды океана, а также уровня углекислого газа в воде (СО2), что стало следствием развития промышленности. В частности, такова ситуация в Тихом океане, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Исследователи обнаружили, что цветки водорослей покрывают морское дно в районах с высокой концентрацией СО2, отчего кораллы начинают «задыхаться» и уменьшается количество живых организмов в океане.

Если уровень CO2 в водах океана будет продолжать расти такими же темпами, последствия будут «катастрофическими», предупреждают ученые.

Команды британских, итальянских и японских исследователей, в том числе из Университета Плимута, обнаружили тревожную нехватку кораллов в районах Тихого океана, где уровень CO2 превысил норму. Вероятно, это результат развития промышленности в разных странах мира и объема выбросов промотходов в океаны.

По словам профессора Джейсона Холла-Спенсера, морского биолога из Университета Плимута, тенденция ухудшения состояния кораллов обозначилась около 300 лет назад и если такая тенденция сохранится в 21 веке, то коралловые рифы будут уничтожены. По некоторым оценкам, за три последних века уровень окисления воды в океанах возрос на 30 после промышленной революции, которая началась около 1760 года. Если выбросы CO2 продолжатся по их нынешним темпам, то к 2100 году эксперты прогнозируют, что кислотность увеличится примерно на 150 процентов.

Также профессор добавил, что избыток СО2 делает воду «кислой». Большая часть подводных растений негативно реагирует на такие изменения, но есть и такие, которые лучше развиваются именно в такой водной среде: это были в основном, мелкие сорняки и водоросли, покрывающие морское дно, перекрывая кораллам доступ к кислороду. Это подтвердили наблюдения дайверов, которые изучали дно океанов и морей.

В то же время, доктор Сильвен Агостини сказал: «Появление CO2 может спровоцировать резкий рост кораллов в северной части мирового океана. В прошлом году на юге Японии наблюдалась массовая смертность кораллов, но многие люди ожидают, что кораллы смогут распространиться на север. Поэтому крайне тревожно, что тропические кораллы настолько уязвимы при появлении большого объема СО в океане, поскольку они не могут справиться с высокой температурой».

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При этом рыбаки в Японии уже ощущают на себе, что такое океан, «отравленный» СО2. Они говорят, что рыбы в такой воде становится меньше. А течения, которые зафиксированы в водах возле Японии, имеют высокое содержание СО2 и, соответственно, обуславливают малое количество рыбы.
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 Теги: катастрофа, океан

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Сегодня, 16:50 » Автор: Татьяна Ларина
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