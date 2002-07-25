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Ледниковый период накроет Крым, - ученые
К таким выводам пришла Крымская астрофизическая обсерватория.
Ученые прогнозируют то, что уже в скором будущем могут существенно измениться климатические условия. Они связывают это с тем, что последние солнечные циклы носят аномальный характер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Малый ледниковый период, который предстоит Земле, скоро накроет и Крым. К таким выводам пришла Крымская астрофизическая обсерватория.
Они отметили, что число мощных вспышек на Солнце в нынешнем его цикле в три раза меньше, чем в предыдущем. Это говорит о том, что оно остывает. Последний раз подобное происходило в период 1645 – 1715 годы, когда пятна на Солнце почти не наблюдались.
Тогда следствием этого также был малый ледниковый период, когда зимы были особенно суровыми, а летняя пора – холодной.
Это отражали в своем творчестве и художники. Абрахам Хондиус на своем полотне, написанном в 1677 году, изобразил Темзу во льдах.
Сейчас ученых, работающих в Крыму, интересует, когда же наступит очередной ледниковый период. Это важно не только для жителей полуострова, но и для отдыхающих, которые предпочитают проводить отпуск там.
Читайте также: В 2030 году Землю накроет новый ледниковый период. Видео
Большинство ученых сходятся во мнении, что этот период накроет Крым не раньше, чем в 2050 году. Не исключено, что это произойдет позднее, поскольку, помимо Солнца, на данное явление оказывают влияние и другие факторы.
Ученые прогнозируют то, что уже в скором будущем могут существенно измениться климатические условия. Они связывают это с тем, что последние солнечные циклы носят аномальный характер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Малый ледниковый период, который предстоит Земле, скоро накроет и Крым. К таким выводам пришла Крымская астрофизическая обсерватория.
Они отметили, что число мощных вспышек на Солнце в нынешнем его цикле в три раза меньше, чем в предыдущем. Это говорит о том, что оно остывает. Последний раз подобное происходило в период 1645 – 1715 годы, когда пятна на Солнце почти не наблюдались.
Тогда следствием этого также был малый ледниковый период, когда зимы были особенно суровыми, а летняя пора – холодной.
Это отражали в своем творчестве и художники. Абрахам Хондиус на своем полотне, написанном в 1677 году, изобразил Темзу во льдах.
Сейчас ученых, работающих в Крыму, интересует, когда же наступит очередной ледниковый период. Это важно не только для жителей полуострова, но и для отдыхающих, которые предпочитают проводить отпуск там.
Читайте также: В 2030 году Землю накроет новый ледниковый период. Видео
Большинство ученых сходятся во мнении, что этот период накроет Крым не раньше, чем в 2050 году. Не исключено, что это произойдет позднее, поскольку, помимо Солнца, на данное явление оказывают влияние и другие факторы.
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