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Ледниковый период накроет Крым, - ученые

Ледниковый период накроет Крым, - ученыеК таким выводам пришла Крымская астрофизическая обсерватория.

Ученые прогнозируют то, что уже в скором будущем могут существенно измениться климатические условия. Они связывают это с тем, что последние солнечные циклы носят аномальный характер, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Малый ледниковый период, который предстоит Земле, скоро накроет и Крым. К таким выводам пришла Крымская астрофизическая обсерватория.

Они отметили, что число мощных вспышек на Солнце в нынешнем его цикле в три раза меньше, чем в предыдущем. Это говорит о том, что оно остывает. Последний раз подобное происходило в период 1645 – 1715 годы, когда пятна на Солнце почти не наблюдались.

Тогда следствием этого также был малый ледниковый период, когда зимы были особенно суровыми, а летняя пора – холодной.

Это отражали в своем творчестве и художники. Абрахам Хондиус на своем полотне, написанном в 1677 году, изобразил Темзу во льдах.

Сейчас ученых, работающих в Крыму, интересует, когда же наступит очередной ледниковый период. Это важно не только для жителей полуострова, но и для отдыхающих, которые предпочитают проводить отпуск там.

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Большинство ученых сходятся во мнении, что этот период накроет Крым не раньше, чем в 2050 году. Не исключено, что это произойдет позднее, поскольку, помимо Солнца, на данное явление оказывают влияние и другие факторы.
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 Теги: Крым, ледниковый период

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Сегодня, 18:00 » Автор: Татьяна Ларина
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