Раздел: Невероятное
Hubble сделал снимки Сатурна и Марса
«Hubble» работает с 1990 года и является автономной космической обсерваторией.
Летом этого года происходят достойные внимания астрономические события — противостояние Сатурна, а затем и Марса с нашей планетой. Это позволяет ученым получить больше новой информации о небесных телах Солнечной системы. 6 июня с космического телескопа NASA «Hubble» был получен снимок Сатурна с расстояния 1,36 млрд миль (2,19 млрд км). Противостояние Марса будет происходить в конце июля, однако в объектив «Hubble» планета попала уже в середине месяца — 18 числа. Снимок был сделан с расстояния в 36,9 млн миль (59,39 млн км).
Об этом пишет Хроника.инфо.
По данным астрономов, весенние и летние колебания погоды и даже бури — сезонные явления не только на Земле. В северном полушарии Сатурна сейчас «царит» лето, в южном полушарии Марса — весна. По сообщениям NASA, увеличившееся количество солнечного света повысило температуру атмосферы и стало причиной мощного шторма в северном полушарии Сатурна. А на Красной планете разразилась мощная пылевая буря, которая в итоге охватила и южное полушарие.
Согласно мнению астрофизиков, осевой наклон Сатурна на 27 градусов объясняет смену сезонов и атмосферную активность. Вероятно, это причина не только летних бурь в северном полушарии, но и образования ярких облаков вблизи северного полярного региона как последствий угасающих ураганов.
Телескопу «Hubble» удалось заснять редкое атмосферное явление в высоком разрешении — Шестиугольник Сатурна в области северного полюса. Впервые феномен был замечен в 1981 года — во время полета известного Voyager. Также были получены фотографии кольцевой системы под максимальным углом по отношению к земной оси.
Читайте также: Hubble сделал снимок Марса с максимально близкого расстояния
Космический телескоп «Hubble» работает с 1990 года и является автономной космической обсерваторией, находящейся на орбите нашей планеты. Оборудование способно получать снимки высокого качества — фотографии данных, которые не пропускаются земной атмосферой. К примеру, с помощью «Hubble» были сделаны четкие изображения ряда космических объектов, разработаны карты и даже доказана ни одна физическая теория.
Летом этого года происходят достойные внимания астрономические события — противостояние Сатурна, а затем и Марса с нашей планетой. Это позволяет ученым получить больше новой информации о небесных телах Солнечной системы. 6 июня с космического телескопа NASA «Hubble» был получен снимок Сатурна с расстояния 1,36 млрд миль (2,19 млрд км). Противостояние Марса будет происходить в конце июля, однако в объектив «Hubble» планета попала уже в середине месяца — 18 числа. Снимок был сделан с расстояния в 36,9 млн миль (59,39 млн км).
Об этом пишет Хроника.инфо.
По данным астрономов, весенние и летние колебания погоды и даже бури — сезонные явления не только на Земле. В северном полушарии Сатурна сейчас «царит» лето, в южном полушарии Марса — весна. По сообщениям NASA, увеличившееся количество солнечного света повысило температуру атмосферы и стало причиной мощного шторма в северном полушарии Сатурна. А на Красной планете разразилась мощная пылевая буря, которая в итоге охватила и южное полушарие.
Согласно мнению астрофизиков, осевой наклон Сатурна на 27 градусов объясняет смену сезонов и атмосферную активность. Вероятно, это причина не только летних бурь в северном полушарии, но и образования ярких облаков вблизи северного полярного региона как последствий угасающих ураганов.
Телескопу «Hubble» удалось заснять редкое атмосферное явление в высоком разрешении — Шестиугольник Сатурна в области северного полюса. Впервые феномен был замечен в 1981 года — во время полета известного Voyager. Также были получены фотографии кольцевой системы под максимальным углом по отношению к земной оси.
Читайте также: Hubble сделал снимок Марса с максимально близкого расстояния
Космический телескоп «Hubble» работает с 1990 года и является автономной космической обсерваторией, находящейся на орбите нашей планеты. Оборудование способно получать снимки высокого качества — фотографии данных, которые не пропускаются земной атмосферой. К примеру, с помощью «Hubble» были сделаны четкие изображения ряда космических объектов, разработаны карты и даже доказана ни одна физическая теория.
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