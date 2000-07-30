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Астрологи представили самый точный гороскоп на август

Астрологи представили самый точный гороскоп на август Прогноз составлен для всех знаков зодиака.

Львы. Последний месяц лета принесет множество конфликтов, особенно в семье. Не исключены разные сложные ситуации и клевета от коллег. В августе лучше всего вести себя тихо, не привлекая внимания со стороны, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Водолеи. Этого знака зодиака окутают интриги, сплетни и тайны. Возможны похождения в суд или проблемы со здоровьем (травмы и растяжения). Август таит некоторые перемены в жизни.

Скорпионы. Представители этого знака зодиака потерпят неудачи как на работе, так и в личной жизни. На август лучше не строить грандиозных планов и не проводить деловые встречи.

Тельцы. Возможны разногласия с начальством или даже проблемы с законом. В последнем месяце лета лучше воздержаться от смены места работы.

Близнецы. А вот этому знаку зодиакального круга август принесет множество новых эмоций. Близнецы отправятся в путешествия, их ожидает успех в работе и учебе.

Стрельцы. Август благоприятен для осуществления кардинальных перемен, например, поездок заграницу на заработки.

Девы. На работе дела будут складываться лучшим образом: вполне вероятны продвижение по карьерной лестнице и поднятие зарплаты. Во второй половине августа Девам лучше всего поехать отдыхать.

Рыбы. В августе возможны бурные романы, особенно на море. Также некоторым Рыбкам месяц судьба преподнесёт материальную помощь или какой-то шанс изменить свое положение к лучшему.

Козерог. Сперва у представителей этого знака зодиака будут споры, касающиеся их финансов и имущества, но к концу месяца положение вещей улучшится.

Раки. Им лучше начать активную деятельность с 20 числа, именно эти числа будут благоприятны во всех планах. А вот в первые недели месяца не исключены переломы.

Весы. Первые недели месяца подарят романтические чувства и эмоции. В финансовом плане, как и духовном, тоже всё будет хорошо. А вот в конце августа могут возникнуть разборки и жизненные заморочки. После 20 числа лучше отменить важные встречи и поездки.

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Овны. В августе они будут в открытую сражаться со своими врагами, не исключены сложные ситуации. Только в последних числах всё наладится. Конец августа – идеальное время для ведения бизнеса и самореализации.
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 Теги: Август, гороскоп

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Сегодня, 01:39 » Автор: Евгений Шевченко
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