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Прошедшее затмение может стать предвестником войны

Прошедшее затмение может стать предвестником войны Пророчеством поделились израильские раввины.

27 июля мир наблюдал самое продолжительное лунное затмение, которое раввины считают предзнаменованием чего-то ужасного, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Неутешительный прогноз также приводит израильская Библия. Талмуд (Суккот 29а) заявляет, что очередное явление предвещает масштабные разрушения. В прошлый раз, когда произошло солнечное затмение, закрывшее континентальную часть США, начался сезон сильнейших за всё время ураганов в Америке.

Как было отмечено некоторыми источниками в Талмуде, Израиль духовно связан с Луной. Следовательно, затмение в восточной части знаменует ужасные вещи для восточных народов.

Если верить предсказаниям, в ближайшее время начнутся войны. Раввины во всю цитируют библейские строки. Лунное затмение пришлось на шестнадцатый день месяца Av у евреев. Это перед «лучшем днем в году для евреев», именуемым Tu B’Av.

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Может, это просто совпадение, либо же пророчество сбывается. Также, согласно словам раввина Lazer Brod, затмение произошло в субботу после дня Tisha B’Av, который посвящен разрушению двух еврейских храмов.
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 Теги: лунное затмение, предсказание

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Сегодня, 03:14 » Автор: Евгений Шевченко
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