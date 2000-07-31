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Предсказана гибель миллиарда человек от смертоносной эпидемии

Предсказана гибель миллиарда человек от смертоносной эпидемии

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Названы причины самой смертоносной эпидемии в истории По оценкам ученых, вирусом были заражены 550 миллионов человек, а погибли 50-100 миллионов.