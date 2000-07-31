Раздел: Невероятное
Ученые предсказали климатическую катастрофу в Крыму
На полуострове может резко измениться климат.
Ученые из Астрономической крымской лаборатории после исследований заявили, что очень скоро в Крыму может настать малый ледниковый период, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Связано возможное изменение с активностью Солнца, поведение которого такое же, как перед кратковременным ледниковым периодом 1645-1715 годах.
Данных о прошедшем оледенении предостаточно и в литературе, и даже на картинах известных художников (полотно «Замерзшая Темза» Абрахама Хондиуса, к примеру).
Как отметили специалисты, светило с каждым годом остывает, на нем наблюдается всё меньше и меньше мощных вспышек. Новый период оледенения поразит всю европейскую территорию к 2050 году. Конечно, эти цифры приблизительны, плюс, изменение климата определяет не только количество солнечного тепла.
Читайте также: На снимках солнечной активности обнаружено странное явление
Однако, чем раньше вопрос поднимут, тем легче будут перенесены все изменения, так как власти успеют реализовать план действий.
Ученые из Астрономической крымской лаборатории после исследований заявили, что очень скоро в Крыму может настать малый ледниковый период, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Связано возможное изменение с активностью Солнца, поведение которого такое же, как перед кратковременным ледниковым периодом 1645-1715 годах.
Данных о прошедшем оледенении предостаточно и в литературе, и даже на картинах известных художников (полотно «Замерзшая Темза» Абрахама Хондиуса, к примеру).
Как отметили специалисты, светило с каждым годом остывает, на нем наблюдается всё меньше и меньше мощных вспышек. Новый период оледенения поразит всю европейскую территорию к 2050 году. Конечно, эти цифры приблизительны, плюс, изменение климата определяет не только количество солнечного тепла.
Читайте также: На снимках солнечной активности обнаружено странное явление
Однако, чем раньше вопрос поднимут, тем легче будут перенесены все изменения, так как власти успеют реализовать план действий.
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