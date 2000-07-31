Ученые предсказали климатическую катастрофу в Крыму

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Специалисты из Британии проводили исследования в области зависимости температурных колебаний Земли и пятен Солнца.

По расчетам исследователей в 2020 году будет завершен 24-й цикл активности, который будет завершен очень длительным периодом «затишья».