» » Ученые предсказали климатическую катастрофу в Крыму
Раздел: Невероятное  
0

Ученые предсказали климатическую катастрофу в Крыму

Ученые предсказали климатическую катастрофу в Крыму На полуострове может резко измениться климат.

Ученые из Астрономической крымской лаборатории после исследований заявили, что очень скоро в Крыму может настать малый ледниковый период, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Связано возможное изменение с активностью Солнца, поведение которого такое же, как перед кратковременным ледниковым периодом 1645-1715 годах.

Данных о прошедшем оледенении предостаточно и в литературе, и даже на картинах известных художников (полотно «Замерзшая Темза» Абрахама Хондиуса, к примеру).

Как отметили специалисты, светило с каждым годом остывает, на нем наблюдается всё меньше и меньше мощных вспышек. Новый период оледенения поразит всю европейскую территорию к 2050 году. Конечно, эти цифры приблизительны, плюс, изменение климата определяет не только количество солнечного тепла.

Читайте также: На снимках солнечной активности обнаружено странное явление

Однако, чем раньше вопрос поднимут, тем легче будут перенесены все изменения, так как власти успеют реализовать план действий.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Крым, похолодание

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
     724
     0

Похожие новости по теме

Ледниковый период накроет Крым, - ученые Ледниковый период накроет Крым, - ученые

К таким выводам пришла Крымская астрофизическая обсерватория.

Ученые рассказали, на что может повлиять изменение климата Ученые рассказали, на что может повлиять изменение климата

Деятельность человека сильно влияет на изменение климата

Геофизики спрогнозировали катастрофу к 2050 году Геофизики спрогнозировали катастрофу к 2050 году

На 2050 год придется наступление минимума солнечной активности.

Ученые предсказали начало ледникового периода в этом году Ученые предсказали начало ледникового периода в этом году

Специалисты из Британии проводили исследования в области зависимости температурных колебаний Земли и пятен Солнца.

Ученые предрекли Земле новый ледниковый период Ученые предрекли Земле новый ледниковый период

По расчетам исследователей в 2020 году будет завершен 24-й цикл активности, который будет завершен очень длительным периодом «затишья».

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх