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Мексиканка рассказала, как ей удалось дожить до 118 лет

Мексиканка рассказала, как ей удалось дожить до 118 лет По словам женщины, секрет долголетия заключается в правильном питании.

Недавно Марии Феликс исполнилось 118 лет. На вопрос, как ей удалось прожить столько лет, женщина отвечает, что всё благодаря хорошей еде. Мария под словосочетанием «хорошая еда» подразумевает пищу из пустыни, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Родилась женщина 20.07.1900 года. Её детство прошло в селах штата Сакатекас на северо-западе Мексики. Во время Мексиканской революции (1910-1917 годах) Феликс лишилась отца: он был убит за свои убеждения, которые не разделяли сторонники Панчо Вильи.

За пятьдесят лет замужней жизни Мария родила десять детей, шесть из которых уже похоронены. Сейчас женщина помогает воспитывать 20 внуков, 53 правнука и 23 праправнука. В свои 118 лет Мария жалуется только на слабое зрение и боль в правой ноге (врачи вставили в ногу металлическую пластину из-за перелома). Гипертония, диабет и другие подобные болезни не беспокоят жительницу Мексики, хотя обычно они проявляются у всех пожилых людей.

Силы Мария берет из пустынных растений:

колючей груши (nopales);
некоторых фруктов pingüica;
портулака;
съедобной травы quelite.

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Также в рацион Феликс входит соевое молоко, богатое витаминами.
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 Теги: долголетие, питание

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Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
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