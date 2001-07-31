Раздел: Невероятное
Ученые сфотографировали мутировавших дельфинов на Гавайях
Странные животные появились около островов ещё в прошлом году.
В районе гавайского острова Kauai было замечено странное существо, которое имеет черты дельфина и кита. Открытие впервые было сделано военно-морским флотом США, его акустика уловила совершенно новые звуки, издаваемые животными. Их так и не удалось идентифицировать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Гибриды были услышаны еще в 2017 году, а в этом году появились первые фотографии монстров. Сейчас ученым известны пути миграций гибридов, а также их биопсия. Как показали тесты, существа возникли вследствие скрещивания дельфинов – Широкомордого и Крупнозубого.
Специалисты не могут ответить на вопрос, как это произошло. Возможно, это тайный эксперимент американских военных, которые, к слову, продолжительное время пытаются приспособить морских созданий для своих нужд.
Читайте также: Мексиканка рассказала, как ей удалось дожить до 118 лет
Также ученые не исключают вариант, что последние события на Гавайях просто нарушили психику дельфинов.
В районе гавайского острова Kauai было замечено странное существо, которое имеет черты дельфина и кита. Открытие впервые было сделано военно-морским флотом США, его акустика уловила совершенно новые звуки, издаваемые животными. Их так и не удалось идентифицировать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Гибриды были услышаны еще в 2017 году, а в этом году появились первые фотографии монстров. Сейчас ученым известны пути миграций гибридов, а также их биопсия. Как показали тесты, существа возникли вследствие скрещивания дельфинов – Широкомордого и Крупнозубого.
Специалисты не могут ответить на вопрос, как это произошло. Возможно, это тайный эксперимент американских военных, которые, к слову, продолжительное время пытаются приспособить морских созданий для своих нужд.
Читайте также: Мексиканка рассказала, как ей удалось дожить до 118 лет
Также ученые не исключают вариант, что последние события на Гавайях просто нарушили психику дельфинов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
26
0
Также советуем посмотреть
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
- Смеемся вместе: забавные анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- На радость Москве
- Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
- Футбольные болельщики остроумно "потроллили" украинскую поп-звезду
- GoGlobal: от Нигерии до Черновцов
- "Пропал таракан Олег": свежая подборка "убойных" приколов
- Коллаборанты могут создать единый оппозиционный блок
- "Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным
- Порошенко має забрати паспорт у Новинського
- Скончался бывший народный депутат Виктор Горбачев
- Психічна атака з Росії
- Курьез дня: кенгуру пытался оседлать детские качели
- В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в Луганске
- Украина начинает переходить в наступление
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Все сошли с ума: и зрители, и ведущие
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей тонкого юмора
Оставьте свой комментарий