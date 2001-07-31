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Раздел: Невероятное  
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Ученые сфотографировали мутировавших дельфинов на Гавайях

Ученые сфотографировали мутировавших дельфинов на Гавайях Странные животные появились около островов ещё в прошлом году.

В районе гавайского острова Kauai было замечено странное существо, которое имеет черты дельфина и кита. Открытие впервые было сделано военно-морским флотом США, его акустика уловила совершенно новые звуки, издаваемые животными. Их так и не удалось идентифицировать, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Гибриды были услышаны еще в 2017 году, а в этом году появились первые фотографии монстров. Сейчас ученым известны пути миграций гибридов, а также их биопсия. Как показали тесты, существа возникли вследствие скрещивания дельфинов – Широкомордого и Крупнозубого.

Специалисты не могут ответить на вопрос, как это произошло. Возможно, это тайный эксперимент американских военных, которые, к слову, продолжительное время пытаются приспособить морских созданий для своих нужд.

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Также ученые не исключают вариант, что последние события на Гавайях просто нарушили психику дельфинов.

Ученые сфотографировали мутировавших дельфинов на Гавайях
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 Теги: Гавайи, мутанты

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Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
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