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На фото мужчины случайно попало жуткое приведение

На фото мужчины случайно попало жуткое приведение Швед, сделавший это селфи, сначала не заметил существо.

Житель шведского города Сигтуна, который находится неподалеку от Стокгольма, утверждает, что совершенно случайно сфотографировался недавно с предполагаемым привидением, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

По словам мужчины, около шести лет назад он и его жена переехали в собственную квартиру, где пара сразу почувствовала присутствие чего-то странного. В новых апартаментах не происходит ничего необычного, однако супруги постоянно ощущают, что они там не одни. Иногда им даже кажется, что кто-то следит за ними.

Загадочный снимок стал первым и на текущий момент последним документальным подтверждением того, что в стенах этого жилища в самом деле ютится нечто зловещее.

Наш герой рассказывает, что приехал несколько дней назад с работы, принял душ и зашел в спальню. Там он сделал «себяшку» и отправил ее любимой, которая еще не вернулась домой со службы. Они оба так поступали постоянно, выражая тем самым внимание друг к другу. Мужчине и в голову не могло прийти, что в этот раз фото-весточка для милой может ей чем-то не понравиться.

В ответ швед вскоре получил странное сообщение: «Что это за дрянь у тебя за спиной?!»

На фото мужчины случайно попало жуткое приведение


Удивленный таким ответом, мужчина просмотрел сделанное им селфи и с изумлением обнаружил на нем улыбающееся бледное лицо, словно выглядывающее из-за кровати. Естественно, супруги посчитали, что на фотографии запечатлелся их призрачный сожитель, присутствие которого они все время чувствуют в квартире. Теперь пара боится находиться там и ищет экстрасенса для изгнания нечисти.

Пользователи Сети интернет даже посочувствовали шведам и дали им несколько практических советов. Однако наиболее интересным комментарием можно посчитать вот этот:

А собственно, почему вы вдруг так перепугались? Шесть лет вы прекрасно знали, что живете в квартире не одни, но стоило увидеть бледный лик привидения, как тут же – паника. Если этот призрак столько времени мирно уживается с вами, то его, думаю, нечего бояться.

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Если уж говорить начистоту, в каждом доме, в каждой квартире есть свои привидения, просто чаще всего они совершенно не проявляют себя…
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 Теги: приведение, фото

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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